Найекзотичніші імена, якими українці називали новонароджених у 2017 році

У Києві назвали найпопулярніші та рідкісні імена для новонароджених за 2017 рік.

Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управлінні юстиції у місті Києві.

Зокрема, за 2017 рік у Києві народилось близько 36 000 дітей. Найпопулярнішими іменами для дівчаток стали: Поліна, Каріна, Софія, Злата, Анастасія, Аліса, Анна, Єва, Катерина, Єлизавета, Вероніка, Мілана, Кіра та Соломія.

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А серед рідкісних імен для донечок батьки обирали такі як: Мелодія, Шантай, Асфея, Айоланта, Елеонора, Анфіса, Квітка-Наталія, Лелея, Лісана, Радомера, Жва-Федоріка, Юнона, Міланія, Мірабелла, Рафаелла, Домініка, Емісія, Віола, Ельза, Ліка, Аоіра, Афіна та Глорія.

Начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко додав, що найпопулярнішими іменами для хлопчиків стали: Олександр, Тимофій, Артем, Іван, Дмитро, Михайло, Владислав, Максим, Марк, Матвій, Ілля та Андрій.

Батьки обирали для хлопчиків і дуже рідкісні імена: Адольф, Антип, Всеволод, Емануель, Ернст, Аристотеліс, Міхей, Ангел, Трифон, Фаддей, Лукас, Орі, Ноель, Ареф, Роберт, Боремір, Альваро, Орфес, Леон, Дорофей, Арон, Оушен, Ноа-Габ та Прохор-Джай.

Маловживаними у 2017 році були такі імена як Мирон, Борис, Захар та Всеволод.