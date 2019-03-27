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      Наєв: Російські військові і тролі в погонах та без них добре розуміють мову української зброї

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      Сергій Наєв – генерал-лейтенант, командувач Об'єднаних сил
      Сергій Наєв – генерал-лейтенант, командувач Об'єднаних сил / 24 канал

      Із російськими військовими, які беруть безпосередню участь в агресії Російської Федерації проти України, кожен день ведеться розмова мовою української зброї. І цю мову вони дуже добре розуміють.

      Про це розповів головнокомандувач Об'єднаних сил у інтерв'ю виданню "Голос України" (газета Верховної Ради України).

      Читайте також: Ми повинні повернути не лише землі, а й людей, обдурених Росією, – Наєв про місію ООС

      Також Наєв зачепив кілька особливо важливих тем життя України та ООС і висловив свою думку щодо них.

      Хто це – "військовослужбовець ЗСУ"

      Сучасний український військовий, за словами генерала:
      – Забезпечений усім на рівні стандартів армій передових країн світу.
      – Добре підготовлений боєць, у тому числі і для гібридної війни.
      – Вмотивований захисник і професіонал.

      Гібридна війна і вибори

      Що ближче до виборів, наголосив Наєв, то більше провокацій в інформаційному просторі відбувається.

      Ціла фабрика російських тролів у погонах та без них організовує в регіонах України, в соцмережах, блогах, форумах і месенджерах інформаційні атаки. Метою їх є одне: нав'язати російську думку українському виборцю,
      – зазначив командувач Об'єднаних сил.

      Тільки методи різні: підміна понять, брехня, спекулювання і маніпуляції.

      Україна і НАТО

      Україна давно і послідовно тримає курс на вступ до Північноатлантичного альянсу. Усю попередню, до 2014, історію незалежної України це теж робилося, але повільно й невпевнено. Останні ж 5 років – стрімкий ривок уперед. Українське військо сьогодні мало чим відрізняється від армій країн НАТО, а за бойовим досвідом – у деяких питаннях і крокує попереду. Наєв вважає, що термін вступу України до НАТО – не так уже і далеко.

      Україна – Росія

      Ті російські військові, хто нишком перевдягнулися у форму найманців і почали обстрілювати мирні населені пункти, жінок, дітей – вони не мають права називатися військовими.

      Бо бути військовим – значить мати честь, совість і мужність. Бути готовим захищати свою рідну землю до останнього подиху, а не жадати чужої, мирної землі. Тоді це не військовий, а мародер, злочинець,
      – підсумував Наєв.

      Хто такий Сергій Наєв? 48 років. У 1991-1992 роках після закінчення Московського вищого загальновійськового командного училища служив в Німеччині. Потім – у Далекосхідному військовому окрузі. У Збройних Силах України – з травня 1993 року. Генерал-лейтенант.

      У 2014 був керівником Сектору "Б" під час боїв за Донецький аеропорт. Із початку 2015 – начальник штабу оперативного командування "Південь", по 2017 – командувач оперативного командування "Схід". Обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ. 

      Із 7 березня 2018 року – заступник начальника Генштабу ЗСУ. З 16 березня 2018 – Командувач Об'єднаних сил. 

      Також відомо, що рідний брат Сергія Наєва мешкає та працює в окупованому Криму.

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Сергій Наєв НАТО Російська пропаганда
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