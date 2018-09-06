Найгарячіші образи з червоної доріжки GQ Men Of The Year Awards: фото
У Лондоні в галереї "Тейт Модерн" відбулася церемонія нагородження Men of the Year Awards 2018 – британське видання GQ відзначило тих, хто впливав на культуру, моду, політику, шоу-бізнес, спорт протягом року.
На червоній доріжці гала-вечора красувалися кілька десятків знаменитих гостей. Чимало зірок обрали для церемонії провокативні образи, щоб максимально виділитися серед інших.
Читайте також: У сукні зі сміливим декольте: Кріссі Тейген здивувала на премії GQ – Men of the Year
Пропонуємо переглянути найсміливіші образи GQ Men Of The Year Awards.
Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Дуа Ліпа
Ріта Ора
Кейт Бекінсейл
Нелам Ґілл
Зендая
Кріссі Тейген
Лаура Вітмор
Усі фото: Getty Images
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1