Найгарячіші образи з червоної доріжки GQ Men Of The Year Awards: фото

У Лондоні в галереї "Тейт Модерн" відбулася церемонія нагородження Men of the Year Awards 2018 – британське видання GQ відзначило тих, хто впливав на культуру, моду, політику, шоу-бізнес, спорт протягом року.

На червоній доріжці гала-вечора красувалися кілька десятків знаменитих гостей. Чимало зірок обрали для церемонії провокативні образи, щоб максимально виділитися серед інших. Читайте також: У сукні зі сміливим декольте: Кріссі Тейген здивувала на премії GQ – Men of the Year Пропонуємо переглянути найсміливіші образи GQ Men Of The Year Awards. Роузі Хантінгтон-Уайтлі Роузі Хантінгтон-Уайтлі Дуа Ліпа Ріта Ора Кейт Бекінсейл Нелам Ґілл Зендая Кріссі Тейген Лаура Вітмор Усі фото: Getty Images