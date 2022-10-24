Окрім того, українців, на жаль, чекають проблеми з опаленням. Наразі Україна робить усе можливе, аби запобігти масштабним проблемам.

Зауважте У "Нафтогазі" озвучили, скільки газу є в підземних сховищах на початок жовтня

Ми готуємося до цього, але, звичайно, це не на 100%,

– наголосив Вітренко.

Російські окупанти зруйнували приблизно 40% електростанцій. Наразі доводиться оперативно ліквідовувати наслідки. Аби вдалося це зробити, електрику доводиться постійно відключати.

Аби забезпечити роботу енергосистеми, Україна потребує допомоги партнерів.