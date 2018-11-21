"Найгірший сценарій" для Каліфорнії: після пожежі людям загрожують потоп і зсуви ґрунту

У місті Парадайз, США, яке згоріло через найбільш руйнівну пожежу в історії Каліфорнії, у вівторок, 20 листопада, пожежники щойно загасили вогонь. А синоптики вже прогнозують потужні кількаденні дощі. У північній частині штату зміну погодних умов очікують з острахом, адже дощ ускладнить і відновлювальні роботи, і пошук людей. Нагадаємо, понад тисяча громадян вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили у The Washington Post.

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Ситуацію назвав "найгіршим сценарієм" каліфорнійський пожежник Кріс Паппас. За його словами, ризик затоплення високий: дренажні системи забиті сумішшю попелу та сміття, земля не встигла відновити свій покрив, тож збільшився ризик селевих потоків.



Парадайз: рятувальники шукають підземні сховища та ймовірних уцілілих після стихії

Проблемою також буде віднайдення та ідентифікація решток людей, які загинули – наразі точно встановлено, що їх не менше, ніж 81.

Тіла перебувають у стадії, як після кремації. Знайти можна лише попіл і кістки. Ось так гаряче було,

– пояснив речник служби публічної інформації рятувальників США Джим Макенсен.

За його словами, пошуковці намагаються уявити будинки – як колись вони виглядали, щоб припустити, де людина могла б спробувати сховатися. І це не враховуючи того, що люди часто ховалися у випадкових будинках, в паніці втікаючи від вогню.



Рятувальники встановлюють спеціальну загорожу проти води і селевих потоків

Усі ж рятувальники в один голос кажуть: дощ обов'язково сповільнить робот, а селеві потоки можуть перемістити або поховані назавжди ймовірних жертв.

Нагадаємо, 9 листопада 24 канал повідомляв, що на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Влада евакуювала понад 20 тисяч місцевих жителів, яким загрожувала небезпека. Вже 15 листопада через пожежі якість повітря у зоні стихійного лиха була навіть гіршою, ніж у містах Індії і Китаю. Загалом площа пожежі становить понад 598 квадратних кілометрів. Стихію локалізовано на 50%.