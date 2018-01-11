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Найголовніші жінки у житті Винника: ЗМІ розкрили таємниці мачо української естради

12:58, сьогодні 2408 Читать новость на русском
Олег Вииник
Олег Вииник / "Ліза"

Олег Винник, один із найпопулярніших українських виконавців, одружився ще на початку 1990 років, щоправда в його житті є ще дві знакові жінки.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на розповіді жителів села Вербівка, що на Черкащині, де власне і народився виконавець.

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За словами односельців Винника, той одружився ще на початку 1990 років, а весілля гуляли на два села: від нареченої гості їздили за 100 кілометрів на батьківщину Олега.

Його обраницею стала Таїсія Сватко, яка є більш відомою за сценічним ім’ям Таюне. За чутками, молоді познайомилися в училищі та відтоді завжди разом.

Таюне – "Солодкі сльози"

Кохана музиканта є білявкою та завжди перебуває поряд із головним мачо української естради як на концертах, так і у студіях звукозапису. Зауважимо, що у мережі можна знайти багато спільних фотографій Винника та Таюне.

Винник, жінки, кохання, шоубіз
Олег Винник і Таїсія Сватко

За інформацією ЗМ, жінка є на рік молодшою за Винника та їй наразі 43 роки. Жителі Вербівки додають, що Винник разом з коханою, приїжджаючи до рідного села, поводяться досить скромно та навіть не нехтують закуповуватися у місцевих картоплею. Щоправда, їхній син-підліток вчиться у Європі та вже давно не бував на батьківщині батька.

Також в житті Винника була ще одна жінка, якій він навіть присвятив пісню. Йдеться про Ніну Печерицю – шкільне нещасливе кохання співака. Його однокласники переконують, що той ховав почуття, а вже в творчості оспівав своє кохання під іменем "Ніно".

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Олег Винник – "Ніно" ( Офіційне відео)

У матеріалі підкреслюється, що зараз ця Ніна працює продавчинею і від камери ховається, бо, мовляв, продюсер Винника забороняє їй говорити, оскільки сам співак начебто соромиться минулого.

Щодо Винника-школяра, то односельці кажуть, що він навчався дуже погано, а коли його викликали до дошки – міг навіть утекти через вікно з класу.

Попри все, найголовнішою жінкою у житті Олега Винника все ж залишається його мати Ганна Яківна, яка зараз живе одна через смерть чоловіка. За спогадами жителів Вербівки, вона працювала на фермі свого часу та дуже гарно співала, відтак, цілком імовірно, що саме від неї передався синові талант. Навесні матері співака має виповнитися 80 років.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Музика Черкаси
Джерело: 24 Канал
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