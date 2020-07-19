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Чим запам'ятався рік роботи Верховної Ради 9 скликання

Перші місяці роботи Верховної Ради 9 скликання були багатими на рішення. За цей період депутати встигли ухвалити десятки законів. Та не тільки працювали, але й активно потрапляли у халепи.

Дивіться відео: найгучніші скандали Верховної Ради

Скільки коштує відпочинок на морі в Україні

Укрзалізниця запустила поїзди до майже 30 туристичних напрямків. Відтак всі охочі зможуть потягом дістатися до моря на відпочинок. Узбережжя Чорного та Азовського морів, з огляду на пандемію та закритість багатьох країн, цього літа користується особливим попитом для проведення відпустки серед українців.

Дивіться відео: як виглядає відпочинок у 2020 році в умовах пандемії

На Тернопільщині усі медики лікарні звільнились в один день

У селищі Коропець, що на Тернопільщині, усі медики однієї лікарні звільнилися через те, що з квітня не отримують зарплати. Лікарня тепер існує лише "на папері". Очільник медзакладу збирає гроші через соцмережі на зарплату працівникам.

Дивіться відео: яка причина звільнення

У Харкові продають найбільший завод спецтехніки для авіації та космосу

У Харкові можуть продати на аукціоні "Радіореле" – найбільший завод із виробництва комутаційної техніки на ринку України і країн СНД. У Фонді держмайна вважають приватизацію єдиним шляхом порятунку підприємства. Адже через окупацію та припинення торгівлі з Росією завод фактично опинився на межі виживання, адже там були основні споживачі продукції.

Дивіться відео: яку початкову суму названо

Резонансні ДТП в Україні

В Україні часто трапляються ДТП з участю так званих "мажорів". Гинуть люди, а винуватцям часто вдається уникнути покарання. Проте є й випадки, коли відповідальності не оминути.

Дивіться відео: яку відповідальність понесли водії