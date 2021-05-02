У Харкові було багато резонансних злочинів. Частину з них правоохоронці досі не розкрили. Зокрема, досі шукають одного маніяка та кілька кілерів.

Журналісти зібрали найгучніші випадки останніх років і дізналися, на якому етапі їх розслідування. Загалом у списку є 7 справ.

Актуально Трагедія в Одесі 2 травня: куди зайшло слідство та чи можливе примирення

28 квітня 2014 року очільник Харкова в супроводі охорони був на пробіжці. На Білгородському шосе Кернеса чекав снайпер. Однак він не вбив мера, а лише сильно поранив. Спершу його привезли в лікарню швидкої та прооперували, а потім відвезли на лікування в Ізраїль.



Геннадій Кернес на лікуванні / Фото BBC

Слідчі відкрили справу за двома статтями Кримінального кодексу України. Однак ні виконавця, ні замовників так і не знайшли.

Мер Харкова заявляв, що злочин належно не розслідується. У причетності до замаху він звинувачував міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. А радник глави МВС Антон Геращенко, стверджував, що Кернеса хотів убити лідер організації "Оплот" Євген Жилін (сам він став жертвою замаху в Підмосков'ї у вересні 2016 року).



Похорон Геннадія Кернеса / Фото Newsroom

Через цей замах Кернес до кінця життя був прикутим до візка. Помер він у грудні 2020 року. Після цього адвокат колишнього мера сказав, що розслідування замаху не планують зупиняти.

Вбивство Юрія Димента

На міському кладовищі у Харкові 26 лютого 2016 року застрелили відомого бізнесмена Юрія Димента. Його часто називали кримінальним авторитетом і "правою рукою" Геннадія Кернеса.

Це трапилося на могилі матері бізнесмена, куди він приходив тричі на тиждень. У чоловіка посеред білого дня випустили автоматну чергу — 14 куль.

Вбивцю Демента так і не знайшли. У липні 2016 року обласний прокурор Харківщини Юрій Данильченко сказав, що є кілька версій. Однак підозрюваних у слідства не було.



Портрет Юрія Димента на кладовищі / Фото Newsroom

Геннадій Кернес у лютому 2020 року розповів, що ДНК на місці вбивства збіглося з ДНК кілера Олексія Титова, який підірвав себе біля Південного вокзалу в Харкові. Однак у харківській поліції кажуть, що розслідування досі не закрили.

Вбивство 15-річної Аліси Оніщук

Ця трагедія трапилася в листопаді 2018 року. Юна мешканка селища Бабаї поїхала на навчання в коледж до Харкова, однак ввечері так не повернулася додому.



Аліса Оніщук у парку / Фото з соціальних мереж

Мати дівчини знайшла її кросівок недалеко від залізничної станції та звернулася в поліцію. Тіло знайшли в лісосмузі селища Покотилівка. Поряд із померлою лежав використаний презерватив і чоловіче взуття. Експертиза показала, що померлу ґвалтували.

Поліцейські опитали більше ніж 5 тисяч людей. Також промоніторили мобільний зв'язок поруч із місцем злочину та опублікували фоторобот підозрюваного. Однак це було безрезультатно.



Фоторобот ймовірного вбивці та його жертва Аліса Оніщук / Фото з соцмереж

За місяць після цього невідомий продав телефон вбитої в підземному переході станції метро. Його обличчя потрапило на камери спостереження, проте його так і не знайшли. Останні експертизи цієї справи провели у 2019 році та після цього розслідування загальмувало.

Розстріли інкасаторів

У Харкові трішки менше ніж 20 років тому почалися напади на інкасаторів. Слідство вважає, що їх здійснювали дві банди.

Жовтень 2001 року

Перший напад відбувся, коли проводили інкасацію меблевого магазину на вулиці Дерев'янка. Тоді пара зловмисників розстріляла з "обрізів" одного міліціонера і важко поранили іншого.

Вони тоді змогли викрасти 89 тисяч гривень. Окрім цього зловмисники забрали автомати Калашникова і два пістолети.

Жовтень 2004 року

Із викраденої тоді зброї вбили двох інкасаторів у районі Салтовка. Ще одного поранили.

Крім цього, злочинці розстріляли власника автомобіля Mercedes, на якому втекли.

Весна 2005 року

Злочинці вчергове здійснили напад на інкасаторський автомобіль. Тоді стріляли в 4 людей. Однак із них вижив і допоміг правоохоронцям зробити фоторобот нападника, обличчя якого побачив.



Фоторобот підозрюваного в нападі на інкасаторів у 2005 році / Фото Нацполіції

Після цього інкасаторів у місті почали супроводжувати бійці спецзагону. Однак зловмисники "залягли на дно".

Квітень 2009 року.

Тоді ці ж люди розстріляли на вулиці Клапцова 3 співробітників "Ощадбанку" та втекли на їх автівці. У той рік злочинці викрали приблизно 300 тисяч гривень. Після цього угруповання, ймовірно, припинило "діяльність". Його членів так і не затримали.

Листопад 2013 року

Новий напад трапився на вулиці Командарма Корка. Там один злочинець застрелив водія і поранив охоронця, а після цього взяв заручника і зник з місця події.

Пізніше Hyundai з тілом заручника знайшли на околиці міста. Зловмисник викрав коштовності на суму 300 тисяч гривень.



Автівка інкасаторів після нападу / Фото "Медіапорт"

Липень 2014 року

Тоді на Харківських інкасаторів вперше напали у світлий час доби. У Садовому проїзді чоловік у білій футболці застрелив з автомата двох співробітників Державної служби охорони та касира.

Після цього він забрав з їх автомобіля мішок грошей і втік на Volkswagen. Злочинець потрапив на записи камер відеоспостереження. За допомогу в його затриманні обіцяли мільйон гривень. Однак розшук був безрезультатним.

Липень 2015 року

На вулиці Ньютона невідомий розстріляв автівку "Укрпошти" і забрав приблизно 3 мільйони гривень, які везли у відділення. У цьому нападі загинули 3 людей. Автомобіль пошти пізніше знайшли в селі Хроли під Харковом.

Момент нападу на інкасаторів: відео Newsroom

У квітні 2019 року харківські правоохоронці повідомили, що затримали банду, членів якої підозрювали в розбійних нападах. Тоді в поліції стверджували, що саме ці люди з 2013 року регулярно нападали на інкасаторів.

Це угруповання діяло на території трьох регіонів і в ньому були співробітники правоохоронних органів. Справу передали в суд через 2 місяці, однак її розгляд триває досі.

Зверніть увагу У Росії під час навчання інкасаторів застрелили молодого хлопця

Розправа над сім'єю судді Трофимова

Це сталося у 2012 році в День працівників суду, 15 грудня. У квартирі на Московському проспекті, 85, знайшли кілька обезголовлених тіл:

Судді Фрунзенського райсуду Харкова Володимира Трофимова

Дружини судді – Ірини.

Їх 28-річного сина Сергія.

Співмешканки сина судді – 29-річної Марії Зуєвої.

Трупи виявив пасинок служителя Феміди Валерій Завершинський. Згодом слідчі з'ясували, що Сергія Трофімова обезголовили ще живим. Інших членів сім'ї спершу вбили з вогнепальної зброї. Зловмисники забрали голови у спеціально обладнаних місткостях або пакетах. Усі сусіди сказали, що нічого не чули.



Дім, де відбулося вбивство сім'ї / Скриншот Newsroom

Спершу правоохоронці розглядали чотири версії мотивів:

вбивство через професійну діяльність судді;

за корисливими мотивами (Володимир Трофимов володів колекцією монет, загальна вартість якої була від 1 до 10 мільйонів доларів);

убивство на замовлення або за ритуальними мотивами (згодом ці версії відпали).

У 2013 році монети з колекції судді виявили в наркоторговців на Донеччині, однак на слід вбивць це не вивело. Через п'ять років перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін розповів про цю справу журналістам.

За його словами, українські правоохоронці виїжджали за кордон, щоб допитати осіб, які можуть бути причетні до цього злочину. Також поліцейський назвав основну версію слідства – професійна діяльність убитого судді. Однак справу не розкрили.



Суддя Володимир Трофимов / Фото "ГолосUA"

До теми У Дніпрі застрелили Анара Мамедова: що про нього відомо – фото

Вбивство Василя Климентьєва

Більшість життя харків'янин займався музикою. Однак у 90-ті вирішив піти в бізнес. У 2002 році він балотувався до Верховної Ради, однак це було безрезультатно. Якраз тоді почався його конфлікт з прокурором Володимиром Кривобоков і начальником Управління боротьби з організованою злочинністю Станіславом Денисюком.

Після цього Василь Климентьєв став головним редактором газети "Новий стиль". У виданні часто публікували розслідування про корупцію чиновників і силовиків. У них часто мовилося не лише про Кривобокова та Денисюка, а й про заступника голови обласної прокуратури Сергія Хачатряна.



Сергій Хачатрян та Станіслав Денисюк / Фото gordonua.com

11 серпня 2010 року Василя Климентьєв вийшов з дому з невідомим чоловіком і поїхав на його автомобілі BMW. Після цього його ніхто не бачив.

Наступного дня співмешканка Климентьєва звернулася до правоохоронців, а 17 серпня телефон і ключі зниклого знайшли в гумовому човні на Печенізькому водосховищі. Однак під час огляду дна водойми чоловіка не знайшли.

Свою стурбованість щодо цього інциденту висловила ОБСЄ. Тодішній президент Віктор Янукович пообіцяв взяти розслідування під особистий контроль.

Уже в серпні 2012 року правоохоронці заявили, що розкрили вбивство. Звинуватили у вбивстві колишнього харківського правоохоронеця Андрія Козаря. Його оголосили в розшук.

Востаннє ім'я Козаря спливло у 2016 році. Тоді він був ц ресторані під час замаху на Євгена Жиліна. Кілер застрелив лідера "Цитаделі" і поранив Козаря, який був його охоронцем.



Андрій Козарь у роки роботи в поліції / Фото із соцмереж

Замовне вбивство у центрі Харкова

На вулиці Клочківській 4 листопада 2017 року розстріляли чоловіка, який сидів у автомобілі Audi. Кілер зробив 24 постріли, один з яких влучив у голову.

Загиблим виявився харків'янин Едуард Аксельрод. Його пов'язували з кримінальним світом.



Автомобіль Аксельрода після нападу / Фото Newsroom

У поліції згодом сказали, що злочин готували заздалегідь. Правоохоронці назвали три основні версії вбивства:

помста;

розправа за несплату боргів;

переділ сфер впливу криміналітету.

За кожним із цих напрямів створили окрему слідчо-оперативну групу. Однак знайти зловмисника так і не змогли.



Убитий в Харкові Едуард Аксельрод / Фото із фесбука Олени Аксельрод

Тодішній генпрокурор Юрій Луценко пов'язав цей випадок із вбивством колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Його розстріляли в цей самий рік 23 березня в центрі Києва.

Тоді охоронець поранив 28-річного кілера Павла Паршова, який пізніше помер у лікарні. Замовником злочину в Генпрокуратурі назвали російського кримінального авторитета Володимира Тюріна.

Він раніше був цивільним чоловіком дружини Вороненкова – співачки Марії Максакової. Однак цю версію спростував адвокат чоловіка, який проходив у справі про вбивство колишнього нардепа з РФ. Наразі обидва злочини не розкриті.