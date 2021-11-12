Наступного дня чоловікові вже оголосили підозру. Наразі вже відома стаття, за якою його можуть судити.

Зауважте "Кричав і щось доводив": водій, що збив 2 дітей у Харкові, поводився неадекватно

Яке покарання можливе

Автомобіль рушив на червоне світло та збив дітей на переході. Водія направили на експертизу через підозрілу поведінку. Фахівці встановили, що в крові затриманого була заборонена речовина.

Тому цей випадок почали розслідувати за статтею порушення правил керування транспортом, яке скоїли в стані сп’яніння. Якщо вину підозрюваного зможуть довести в суді, йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці та позбавлення прав на термін від 5 до 8 років.

Головне про цю ДТП

  • Toyota Land Cruiser збив двох дітей на перехресті проспекту Науки з вулицею Тобольською.
  • Попри жорстке зіткнення діти практично не отримали значних ушкоджень.
  • У них діагностували лише струси мізків, забої та подряпини.
  • Спершу повідомили, що цим автомобілем керував син чиновника.
  • Проте це спростували в прокуратурі Харківщини.
  • За кермом був 34 річний Дмитро Лисенко, якого раніше судили за крадіжку.
  • Він у момент збиття дітей був під метадоном.