Наїзд на двох дітей у Харкові: водію оголосили підозру
Джерело:Офіс Генрокурора
У Харкові 11 листопада водій елітного позашляховика збив 2 дітей, які переходили дорогу. Його одразу після цього затримали та направили на експертизу.
Наступного дня чоловікові вже оголосили підозру. Наразі вже відома стаття, за якою його можуть судити.
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Яке покарання можливе
Автомобіль рушив на червоне світло та збив дітей на переході. Водія направили на експертизу через підозрілу поведінку. Фахівці встановили, що в крові затриманого була заборонена речовина.
Тому цей випадок почали розслідувати за статтею порушення правил керування транспортом, яке скоїли в стані сп’яніння. Якщо вину підозрюваного зможуть довести в суді, йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці та позбавлення прав на термін від 5 до 8 років.
Головне про цю ДТП
- Toyota Land Cruiser збив двох дітей на перехресті проспекту Науки з вулицею Тобольською.
- Попри жорстке зіткнення діти практично не отримали значних ушкоджень.
- У них діагностували лише струси мізків, забої та подряпини.
- Спершу повідомили, що цим автомобілем керував син чиновника.
- Проте це спростували в прокуратурі Харківщини.
- За кермом був 34 річний Дмитро Лисенко, якого раніше судили за крадіжку.
- Він у момент збиття дітей був під метадоном.