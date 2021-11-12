Наїзд на двох дітей у Харкові: водію оголосили підозру

У Харкові 11 листопада водій елітного позашляховика збив 2 дітей, які переходили дорогу. Його одразу після цього затримали та направили на експертизу.

Наступного дня чоловікові вже оголосили підозру. Наразі вже відома стаття, за якою його можуть судити.

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Яке покарання можливе

Автомобіль рушив на червоне світло та збив дітей на переході. Водія направили на експертизу через підозрілу поведінку. Фахівці встановили, що в крові затриманого була заборонена речовина.

Тому цей випадок почали розслідувати за статтею порушення правил керування транспортом, яке скоїли в стані сп’яніння. Якщо вину підозрюваного зможуть довести в суді, йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці та позбавлення прав на термін від 5 до 8 років.

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