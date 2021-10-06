Наїзд фури на дітей у Харкові: озвучили перше рішення суду

У Харкові 6 жовтня відбулося засідання суду, на якому обирали запобіжний захід водію фури, який жорстко збив 2 дітей на зебрі. Його відправили до СІЗО на 60 діб.

При цьому чоловік не зможе внести заставу, щоб вийти звідти. Мовиться про трагедію, яка сталася 4 жовтня.

Напередодні Затримали водія фури, який збив двох хлопчиків у Харкові

Що він розповів у суді

На засіданні 33-річний чоловік повністю визнав свою провину. Однак ще запевнив, що хлопчики самі встрибнули під колеса, тому шансів не було.

Дві жінки закінчили перехід, я опускаю гальма, накатом іду, із-за сусідньої фури різко, може метри за 4, вибігають два хлопці з м'ячем. Я — по гальмах... У мене було 15 тонн вантажу, я не встиг зупинити таку машину,

– сказав підсудний.

Також він додав, що йому шкода обох хлопців. Мовляв, має 3 дітей і розуміє, наскільки це тяжко.



Засідання суду щодо збиття 2 хлопчиків / Фото Суспільного

Практично не мав досвіду

Із журналістами поспілкувався адвокат потерпілих Євген Мельниченко. Він розповів, що водій на момент аварії майже не мав досвіду далекобійника.

За його словами, це грубе порушення не лише водія, а й роботодавця. Він це поясним тим, що для керування такою вантажівкою потрібно мати достатній досвід у категорії "С" – щонайменше 3 роки.

А в підсудного була лише категорія "В" з 2017 року, а також категорія "Е" – з 2019. А ось права для далекобійників підозрюваний отримав лише в червні 2021 року.

Що відомо про компанію водія

Фірма, в якій працює підсудний, зареєстрована в Одеській області. Вона займається перевезеннями вантажів уже 15 років.

Адвокат зазначив, що її також намагатимуться притягнути до відповідальності. За його словами, саме співробітники компанії мали запобігти цій трагедії в момент підбору працівника.

"Родина повністю розбита"

Згодом дав коментар дядько загиблого 12-річного Дениса Ігор Аркатов. Він розповів, що хлопчик переїхав у цей район 3 роки тому. Школяр займався спортом і в день трагедії якраз йшов разом із другом зі стадіону.

Денис — єдина дитина в сім'ї, на яку були зроблені усі ставки в житті. Він був чудовим хлопцем, з усіма знаходив спільну мову. Родина повністю розбита, неможливо про щось зараз думати,

– сказав дядько загиблого.

Прощання з дитиною відбудеться 7 жовтня. Щодо іншого потерпілого, то наразі відомо лише те, що він перебуває у лікарні в критичному стані.



Дядько загиблого школяра / Фото Суспільного

Коротко про цю аварію