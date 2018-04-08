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Наїзд на натовп у Мюнстері: МВС Німеччини зробило важливу заяву щодо нападника

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Місце, де стався наїзд на натовп у Мюнстері
Місце, де стався наїзд на натовп у Мюнстері / Фото з відкритих джерел

Чоловік, який здійснив наїзд на натовп у німецькому Мюнстері, не був пов'язаним із будь-якими терористичними організаціями та діяв сам.

Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеехофер, пише німецьке видання Die Welt.

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Як зауважив він, цьому є переконливі свідчення, однак, незважаючи на них, все повинно бути ретельно розслідувано.

Крім того, німецькі ЗМІ дізналися, що підозрюваного в атаці звали Йенс Р і йому було 48 років. Чоловік уже давно проживав у Мюнстері та мав проблеми з психікою.

Нагадаємо, 7 квітня у місті Мюнстер, що на заході Німеччини, фургон врізався у натовп людей, які відпочивали на літньому майданчику в одному з кафе. В рузультаті різні травми отрмало близько 30 осіб та ще 4 особи загинули. .

Теги: Аварії та ДТП Тероризм
Джерело: 24 Канал
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