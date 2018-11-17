Наїзд на прикордонника на Закарпатті: у поліції поділилися першими успіхами

Правоохоронці Закарпаття затримали 34-річного жителя Рахова, якого підозрюють у тому, що він уночі проти 16 листопада в селі Ділове збив автомобілем прикордонника, після чого втік з місця події.

24 канал повідомляв, що на Закарпатті неподалік кордону з Румунією контрабандисти здійснила наїзд на начальника прикордонного пункту, внаслідок чого той отримав важкі травми та його було госпіталізовано, натомість зловмисника встигли утекти.

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Згодом, як повідомили у прес-службі Нацполіції у Закарпатській області, правоохоронцям вдалося затримати причетного до замаху на життя прикордонника.

Так, 34-річний житель Рахова є підозрюваним у діях проти здоров'я та життя працівника прикордонної служби. Також затриманому інкриміновано злочинні діі за статтeю КК про замах на життя співробітника прикордонноі служби, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків з охорони дeржавного кордону.

Наразі працівники поліції проводять необхідні слідчі дії, та доправлять останнього до суду для розгляду клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на початку листопада схожий випадок трапився на Буковині – тут близько 20 контрабандистів напали на співробітників Держприкордонслужби. До слова, після сутички контрабандисти втекли, залишивши чотири ящики з сигаретами.