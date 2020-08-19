Менталітет і культура міста та навіть цілої країни найкраще відчутний саме на ринках. Тому ми зробили підбірку найколоритніших базарів України, які наповнені історією.

Історія ринків розпочинається ще з часів первинного поділу трудових функцій у стародавньому суспільстві. Сьогодні ж у кожному місті України є не один базар, де можна придбати все потрібне. Про те, як виглядали найвідоміші ринки в минулому – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Найколоритніші ринки в минулому

Бессарабський ринок

Одна з найкращих пам'яток раціонального модерну в Києві – це будівля Бессарабського ринку. Торгова площа майже 900 квадратних метрів.

Бессарабський ринок був побудований у 1912 році на гроші цукрозаводчика Лазаря Бродського. Архітектором виступив Генрик Гай.



Критий ринок у Києві / Листівка з будівлею

Косівський базар

У Івано-Франківській області є місто Косів. Воно відоме завдяки своїй природі та гуцульським базаром. Саме на Косівському базарі можна знайти різноманітні гуцульські вироби та сувеніри.

Найголовніша перевага Косівського ринку – це дійсно унікальні та оригінальні вироби, які до того ж дешевші, ніж на інших, більш туристичних ринках.



Косівський ринок з унікальними гуцульськими товарами, 1930 рік / Фото: kosivart.net

Нічний ринок вишиванок

Найбільший на Прикарпатті та й найвідоміший в Україні нічний ринок вишиванок, розташований в Коломиї. Чому саме вночі працює – ніхто не знає. Але він відомий як серед місцевих, так і туристів.

Саме тут можна знайти вишиванку для своєї душі, їх тут безліч: є й короткі, й довгі, ручної роботи й машинної вишивки.



Коломийський ринок вишиванок, 1903 рік / Фото: lvivcenter.org

"Староконка"

"Староконка" або Старий кінний ринок розташований в Одесі, а його історія розпочинається у ХІХ столітті. Деякі одесити вважають його найстарішим базаром.

Від назви можна здогадатись, що тут велась торгівля худобою.



На цьому ринку здебільшого торгували худобою, 1943 рік / Фото: foto-history.livejournal.com

"Привоз"

Один з найвідоміших ринків Одеси є й до сьогодні – це "Привоз". У 1827 році він був зведений на Привозній площі. Цікаво, що тут торгували в основному привізним товаром, тобто з коліс.

У 1913 році побудували на "Привозі" спеціальних "Фруктовий пасаж". А вже сьогодні "Привоз" – це цілий комплекс, до якого увійшли торговий центр і готель.



Ринок, де продавали усе "з коліс", 1917 рік / Фото: Old.Odessa.ua

Єврейський базар у Києві

Ще один базар, який був наповнений своєрідною культурою міста – це єврейський базар (Євбаза). Він з'явився у 1858 році, як місце, де публічно могли торгувати євреї.

За народною славою, на Євбазі можна було купити що завгодно – від пиріжків з горохом і горілки до вогнепальної зброї.

На жаль, у 1950 році ринок був знесений.



Єврейський базар знесли у 1950 році / Фото: wikipedia.org