Найкраща плавчиня в історії України знялася у відвертій фотосесії
Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова поділилася зі своїми підписниками в Instagram яскравими фотографіями з відвертої фотосесії.
Фото, на якому знаменита українська плавчиня позує в білому брючному костюмі і бюстгальтері такого ж кольору, вже зібрало безліч захоплених коментарів.
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"Ідіть покликом свого серця, будьте чесними з собою, ризикуйте і залишайтеся відкриті новому", – написала Клочкова на своїй сторінці в Instagram.
До речі, заради одного знімка з цієї ж фотосесії дівчина і зовсім відмовилася від білизни.
Яна клочкова знялася у відвертій фотосесії
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Джерело: 24 Канал
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