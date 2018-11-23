Найкраща плавчиня в історії України знялася у відвертій фотосесії

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова поділилася зі своїми підписниками в Instagram яскравими фотографіями з відвертої фотосесії.

Фото, на якому знаменита українська плавчиня позує в білому брючному костюмі і бюстгальтері такого ж кольору, вже зібрало безліч захоплених коментарів.

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"Ідіть покликом свого серця, будьте чесними з собою, ризикуйте і залишайтеся відкриті новому", – написала Клочкова на своїй сторінці в Instagram.

До речі, заради одного знімка з цієї ж фотосесії дівчина і зовсім відмовилася від білизни.



Яна клочкова знялася у відвертій фотосесії

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