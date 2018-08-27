14:08
27 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
32°C 16°C
  • вівторок
    29°C 16°C
  • середа
    22°C 18°C
  • четвер
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Business Insider

813 Читать новость на русском
Найкращі смартфони 2018 року
Найкращі смартфони 2018 року / Фото з вільних джерел

Видання Business Insider опублікувало власний рейтинг найкращих смартфонів 2018 року. Примітно, що до списку потрапили пристрої різних цінових категорій, а переможцем став неочікуваний смартфон.

Про це повідомляє Business Insider.

Читайте також: Визначили найкращий смартфон 2018 року

П’яте місце посів смартфон Moto G6 від компанії Motorola. Незважаючи на те, що пристрій став найдешевшим в списку, адже його ціна всього 250 доларів (близько 6 620 гривень), видання зазначило його непогані фотоможливості за свою ціну. Також була згадана довгограюча батарея з функцією швидкої зарядки і процесор Snapdragon 450, який успішно справляється з більшістю повсякденних завдань.

Moto G6
Moto G6

Четверте місце віддали LG G7 ThinQ – не в останню чергу через зовнішньої схожості із флагманом від Apple.

Якби iPhone X був на Android, він би називався LG G7 ThinQ,
– переконаний автор рейтингу.

LG G7 ThinQ
LG G7 ThinQ

Перевагами моделі були названі якісний звук, камера з ширококутним об'єктивом, продуктивний процесор Snapdragon 845, бездротова зарядка і захист від вологи. Ціна пристрою – 750 доларів (близько 19 855 гривень), що відчутно дешевше за iPhone X.

Читайте також: Чому користувачі змінюють Android на iOS та навпаки: дослідження

Відкриває трійку лідерів Samsung Galaxy S9. У список функцій, які забезпечили йому третє місце, увійшли, крім дисплея, вбудований монітор серцевого ритму і бездротова зарядка. Крім того, видання виділило і дизайн ґаджета, назвавши його "одним з найбільш привабливих смартфонів, які взагалі можна купити". Ціна на S9 починається від 720 доларів (близько 19 060 гривень).

Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9

Другу сходинку рейтингу посів нещодавно анонсований флагман Samsung Galaxy Note 9. Ключові особливості апарату – якісний AMOLED-дисплей діагоналлю 6,4 дюйма, просунута подвійна камера, великий об'єм внутрішньої пам'яті, розширені можливості розблокування, ємний акумулятор і бездротова зарядка. Особливо були відзначені пило- та вологозахист пристрою, а також наявність 3,5-міліметрового аудіороз'єму. Стилус S Pen дозволяє не тільки робити нотатки прямо на екрані ґаджета, але і володіє додатковими можливостями. Ціна на Galaxy Note 9 починається від 1000 доларів (близько 26 470 гривень).

Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 9

Нарешті кращим смартфоном року став OnePlus 6 – на думку видання, це найкраще, що можна купити за 530 доларів (близько 14 030 гривень). Серед переваг ґаджета були відзначені камера, великий OLED-дисплей і можливість швидкої зарядки. Смартфон працює на топовому чіпсеті Qualcomm Snapdragon 845 за підтримки 6 ГБ оперативної пам'яті. За словами автора рейтингу, це робить його відмінним мультизадачним пристроєм.

OnePlus 6
OnePlus 6

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Samsung Техно Смартфони LG Motorola Ціни
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Франко і жінки: відверто про особисте життя письменника
сьогодні, 14:00 Франко і жінки: відверто про особисте життя письменника
Настя Сукач 6365
Смерть Маккейна, втрати на Донбасі, зміни у стосунках США та України: головне за минулий тиждень
сьогодні, 12:01 Смерть Маккейна, втрати на Донбасі, зміни у стосунках США та України: головне за минулий тиждень
Анастасія Ковач-Петрушенко
Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
сьогодні, 08:41 Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
Катерина Одарченко
Розгром від "Шахтаря", втрати "Динамо" та "Зорі": головні підсумки 6-го туру УПЛ
сьогодні, 08:25 Розгром від "Шахтаря", втрати "Динамо" та "Зорі": головні підсумки 6-го туру УПЛ
Головні новини 26 серпня: Помер Джон Маккейн, Ротару знепритомніла на концерті, пожежа у Львові
сьогодні, 08:07 Головні новини 26 серпня: Помер Джон Маккейн, Ротару знепритомніла на концерті, пожежа у Львові
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Xiaomi готує смартфон під новим брендом Poco: коли представлять новинку
 13 серпня , 22:03
Huawei презентували P20 і P20 Pro – смартфони з "найкращою на ринку камерою"
 27 березня , 17:05
Samsung зможе постачати процесори для компанії ZTE
 16 травня , 21:07
Lenovo планує випустити перший смартфон із підтримкою 5G
 1 серпня , 09:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук