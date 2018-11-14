Найкращі спортсмени місяця отримали нагороди від НОК України

Президент національного олімпійського комітету України Сергій Бубка вручив нагороди найкращим спортсменам країни в жовтні.

У серпні нагороду отримав чемпіон світу і дворазовий чемпіон Європи з плавання Михайло Романчук. Також відзначили наставника плавця Петра Нагорного.

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У жовтні нагорода дісталася борчині Аллі Черкасовій, яка виграла золото чемпіонату світу в категорії до 68 кг. Її тренує Олексій Мельник.

Зі свого боку, лауреати відзначили важливість подібних нагород на шляху до досягнення спортивних вершин та подякували за підтримку й увагу Олімпійському комітету. Наші спортивні герої наголосили, що головним завданням на сьогодні є Ігри Олімпіади в Токіо-2020 й усі свої найближчі плани спортсмени пов'язують саме з ними.

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