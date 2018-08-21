Найкращі сукні на червоній доріжці MTV Video Music Awards 2018: фото
В ніч на 21 серпня відбулася церемонія вручення премії за найкращі музичні відео року – MTV Video Music Awards. Ця премія вважається однією з найпрестижніших у сфері створення відеокліпів.
Знаменитості з'явилися перед камерами у розкішних та сміливих нарядах. Дивіться, як виглядала червона доріжка церемонії.
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Дженіфер Допес
Кайлі Дженнер
Шаніна Шейк
Каміла Кабелло
Вінні Харлоу
Мадонна
Шей Мітчелл
Карлі Клосс
Ніккі Хілтон
Блейк Лайвлі
Cardi B
Chloe X Halle
Міллі Боббі Браун
Грейс Вандерваль
Джерело: 24 Канал
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