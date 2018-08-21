Найкращі сукні на червоній доріжці MTV Video Music Awards 2018: фото

В ніч на 21 серпня відбулася церемонія вручення премії за найкращі музичні відео року – MTV Video Music Awards. Ця премія вважається однією з найпрестижніших у сфері створення відеокліпів.

Знаменитості з'явилися перед камерами у розкішних та сміливих нарядах. Дивіться, як виглядала червона доріжка церемонії. Читайте також: Модні провали на MTV Video Music Awards 2018: фото шокуючих образів Дженіфер Допес Кайлі Дженнер Шаніна Шейк Каміла Кабелло Вінні Харлоу Мадонна Шей Мітчелл Карлі Клосс Ніккі Хілтон Блейк Лайвлі Cardi B Chloe X Halle Міллі Боббі Браун Грейс Вандерваль