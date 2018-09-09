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Найкращі тріатлоністи України перевірили свої сили на відкритому Кубку Львова

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Потрійний іспит для прудких, майстерних і витривалих. Найкращі тріатлоністи України приїхали на відкритий Кубок Львова. Випробування на воді та суші долали також атлети із Польщі, Німеччини та Білорусі. На спортивній арені грандіозні змагання об'єднали близько 400 спортсменів.

Найбільш видовищна частина відкритого Кубка Львова – змагання професіоналів у плаванні. Їм приготували олімпійську дистанцію. Чоловіки та жінки стартували одночасно і мали здолати півтора кілометра. Напруга загострювалась уже біля першого буйка.

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"На плаванні було дуже важко, тому що стартували разом з чоловіками. Було, скажімо, месиво, всі "билися", – поділилась призерка відкритого Кубка Львова Маргарита Крилова. 


Відкритий Кубок Львова з тіатлону

Далі тріатлоністи мали якомога швидше пройти транзитну зону, не розгубивши цінні секунди. І осідлати "сталевих коней". Тоді атлети гнали двоколісних аж 40 кілометрів. Тут важливо втриматися в групі.


Відкритий Кубок Львова з тіатлону

Останній етап цього випробування людських можливостей – біговий. Учасники мали здолати 10-кілометрову дистанцію. Найшвидше зі всіма завданнями вдалося впоратися багаторазовому чемпіону України Сергію Курочкіну.

Тактики ніякої не було. Все було по ходу дистанції. Вдалося відірватися на плаванні. Але, на жаль, не зміг сам їхати на велоетапі, хлопці наздогнали групою. Вже з ними ми їхали гонку. І на бігу вдалося відірватися з перших метрів і зберегти перевагу,
– сказав переможець відкритого Кубка Львова Сергій Курочкін. 


Сергій Курочкін

А от серед жінок рівних не було львівській зірці тріатлону – титулованій спортсменці Софії Приймі.

Насправді, дуже важко. Дуже важко з тієї простої причини, що це бруківка. Всі знають, що у Львові її багато, а на біговому сегменті її було дуже багато! От, мабуть, найскладніший етап – це був саме біговий,
– розповіла переможниця відкритого Кубка Львова.


Софія Прийма

Такий масштабний турнір із тріатлону у Львові провели вперше. Однак мають намір зробити його традиційним. Також у майбутньому у Львові мріють провести міжнародні старти на дистанції Ironman, яка випробує атлетів на вражаючих відрізках: майже 4 кілометри плавання, 180 – велоперегонів та 42 – бігу.

Теги: Новини України Новини Львова Спорт
Джерело: 24 канал
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