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Найкращі цитати Кіри Муратової про кіно, любов та мистецтво

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Кіра Муратова
Кіра Муратова / www.gettyimages.in

Українська режисерка Кіра Муратова померла 6 червня. На 83 році життя академік Національної академії мистецтв України залишила по собі неймовірний творчий доробок в українському кінематографі. Не меншу увагу прихильників заслужили її надихаючі цитати.

Кіра Муратова останні роки жила і працювала в Одесі, а свою успішну кар’єру завершила у 2012 році. Її фільми завжди відрізнялись своїм неповторним стилем, а перші кінострічки "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) зробили її справжньою знаменитістю.

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Талановита жінка довгі роки вкладала всі свої сили на створення кінокартин, які навіть нагороджували Берлінським фестивалем та брали участь у багатьох світових фестивалях. У 2017 році Кіра Муратова навіть увійшла в склад Американської кіноакадемії, яка визначає володарів найпрестижнішої премії "Оскар".


Померла Кіра Муратова: найкращі цитати української режисерки

Муратова відзначилась не лише яскравими кінострічками, а й натхненними фразами, які вже давно стали "крилатими". У своїх висловлюваннях Кіра Муратова роздумувала про кіно та режисуру, кохання і стосунки між людьми та мистецтво, яке "захищає від хаосу".

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Найкращі цитати Кіри Муратової

Про кіно

• Розповідати, як знімається кіно, – це нерозумно. Це як ви б стали розповідати мені, що таке любов.

• Кіно – це радість! Жодних інших справжніх радостей для мене немає.


Померла Кіра Муратова: найкращі цитати української режисерки

• У мене завжди фільм зростає, як дерево. Є глобальний задум, а по ходу справи на ньому з'являються гілочки, і так він розгалужується до самого кінця.

• Гострий сюжет став мене цікавити з тих пір, як я, якщо говорити пишномовно, зневірилася в можливості прогресу.

• Живі люди – це дуже небезпечно... Я завжди кажу, що хочу їх усіх загнати в плівку! Після цього вони можуть робити все, що завгодно: пити, хворіти, померти. Вони вже існують, вони вже мої, і не тільки мої.


Померла Кіра Муратова: найкращі цитати української режисерки

• Кіно – ширма, якою я відгороджуюся від жахів реальності.

Про мистецтво та любов і розуміння у фільмах

• Мистецтво захищає від хаосу, навіть показуючи хаос.


Померла Кіра Муратова: найкращі цитати української режисерки

• Жодного разу не бачила в кіно поцілунку, який би мені сподобався.

Про життя

• Правда в основному жахлива, болісна, смертельна. Побачити її – значить померти.

• Я багато ціную з чужого, але самій мені так не хочеться. Навіщо? Адже все вже зроблено. Це як з літературою. Чим краща книга, тим менше мені по ній хочеться щось зняти. Вона цього просто не вимагає. Мені потрібно навпаки, щоб там були якісь вади, незакінченість, щоб я це доробила, змінила.


Померла Кіра Муратова: найкращі цитати української режисерки

• Я помітила, що стала дріб'язково ображатися на минуле.

• Людське життя – страшне. У ньому є багато всього хорошого, і воно може по-різному скластися, але воно страшне. Ти багато чого не знаєш заздалегідь: не знаєш себе, не знаєш, що помиляєшся, не знаєш ціну своїх вчинків. Ти постфактум щось розумієш про свої попередні винності. Питаєш: а чого я тоді про це не подумав? А ти і не міг подумати. У тебе не було для цього мізків або почуттів. Не може щеня розуміти те, що розуміє доросла тварина.

• Людина – це таємниця і загадка. Не я, а кожна людина.

Про війну

• Політика – це боротьба боротьби з боротьбою.


Померла Кіра Муратова: найкращі цитати української режисерки

Нагадаємо, що українська режисерка Кіра Муратова пішла із життя 6 червня. Про це повідомив журналіст газети "День" Дмитро Десятерик і телепродюсер Юрій Мінзянов. Причина смерті Муратової досі не вказується.

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Втрати
Джерело: 24 Канал
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