До міжнародного дня дружби: найкращі цитати з культового серіалу "Друзі"

Міжнародний день дружби традиційно святкують кожного року 30 липня. Спеціально до цього свята журналісти LifeStyle 24 відібрали найкращі цитати та крилаті вислови головних персонажів сіткому "Друзі".

Серіал "Друзі" став дійсно епохальним, адже не одне покоління виросло, спостерігаючи за життям цієї кумедної шістки у шумному Нью-Йорку на Манхеттені. Іронія, сарказм та неперевершене почуття гумору цього серіалу дозволило дивитись на найскладніші ситуації в житті зовсім інакше.

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Моніка: Вітаємо в реальному житті. Воно таке гидке, тобі сподобається!

Джо: Хочеш допомогти?

Фібі: На жаль, не можу, бо не хочу.

Росс: Слухайте, хто знає яке-небудь затишне місце, щоб призначити побачення?

Джо: В кафе "У Тоні". Там, якщо з'їси п'ять біфштексів, вечеря – безкоштовно!

Росс: А якщо побачення не з ведмедицею, а з дівчиною?

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Джо: Чендлер, зроби що-небудь. Ну, будь ласка, що-небудь.

Чендлер: Я роблю. Я тебе ігнорую.

Чендлер: Симпатична. Ось сидить симпатична дівчина.

Джо: Підійди до неї, запроси кудись. Чого ти боїшся?

Чендлер: Я можу померти!

Росс: Я завжди знав, що він їй подобається. Ми тільки розійшлися...

Чендлер: Ви не тільки що розійшлися.

Росс: Пройшло всього три тижні.

Чендлер: Ти переспав з іншою через три години після того, як ви розійшлися. Навіть куля з рушниці повільніше вилітає.

Моніка: Що це за запах? Пахне димом. Ти Курив!

Чендлер: Так. Всього одну цигарку... Дві. Дві малесенькі цигарочки. Гаразд, п'ять! Пачку! Дві пачки! Блок! Цілих три блоки за два дні!

Чендлер: Дженіс сказала: "Слухай, тобі не здається, що я погладшала?". Я подивився на неї і...

Джо: Ти що? Подивився? Дивитись не можна. Вироби рефлекс. "Я товста?" – "Ні". "Вона гарніше за мене?" – "Ні".

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Чендлер: Як триває твоя недоречна закоханість в Рейчел?

Джо: Непогано, дуже непогано. Я вже готовий у будь-яку хвилину покінчити із життям.

Чендлер: Фібі, чому ти одягнула шубу? А як же захист прав тварин?

Фібі: Я багато читала і, до твого відома, норки – погані тварини.

Чендлер: Закривати обличчя і кричати як дівчинка – це "хороша гра"?

Росс: Я кричав... як солдат.

Фібі: Моніка, що це?

Моніка: Це мій купальник, я його вдягала ще в школі. Тоді я була трішки товстішою.

Чендлер: А я думав, це для того, щоб накривати тенісний корт під час зливи.

Дженіс: Я купила тобі подарунок.

Чендлер: А ним можна застрелитись?

Росс: Я попрошу її переїхати до мене.

Чендлер: Ти серйозно?

Росс: А чому б і ні?

Чендлер: Тому що ти її знаєш лише шість тижнів. У мене в холодильнику стоїть молоко, так у мене з ним і то більш серйозні стосунки.

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Моніка: От бачиш, ці черевички дуже практичні, їх можна носити із сукнями, спідницями, джинсами...

Чендлер: І з шортами на розі вулиці, щоб відпрацьовувати витрачені гроші.

Джо: Знаєш, я уявив собі всіх своїх жінок...

Чендлер: Вони ланцюгом йшли чи гуськом?

Чендлер: Тепер твій чоловік дома і він покладе край сексу!

Росс: Повірити не можу, що вони через чотири тижні одружаться.

Фібі: Хоч би все вийшло. Адже 9 із 10 шлюбів закінчуються розлученням.

Росс: Це не правда.

Фібі: Так, неправда... Як поживає твоя дружина?