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До міжнародного дня дружби: найкращі цитати з культового серіалу "Друзі"

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Головні герої серіалу "Друзі"
Головні герої серіалу "Друзі" / Friends-online.co

Міжнародний день дружби традиційно святкують кожного року 30 липня. Спеціально до цього свята журналісти LifeStyle 24 відібрали найкращі цитати та крилаті вислови головних персонажів сіткому "Друзі".

Серіал "Друзі" став дійсно епохальним, адже не одне покоління виросло, спостерігаючи за життям цієї кумедної шістки у шумному Нью-Йорку на Манхеттені. Іронія, сарказм та неперевершене почуття гумору цього серіалу дозволило дивитись на найскладніші ситуації в житті зовсім інакше.

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Моніка: Вітаємо в реальному житті. Воно таке гидке, тобі сподобається!

Цитати з серіалу Друзі

Джо: Хочеш допомогти?
Фібі: На жаль, не можу, бо не хочу.

Цитати з серіалу Друзі

Росс: Слухайте, хто знає яке-небудь затишне місце, щоб призначити побачення?
Джо: В кафе "У Тоні". Там, якщо з'їси п'ять біфштексів, вечеря – безкоштовно!
Росс: А якщо побачення не з ведмедицею, а з дівчиною?

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Цитати з серіалу Друзі

Джо: Чендлер, зроби що-небудь. Ну, будь ласка, що-небудь.
Чендлер: Я роблю. Я тебе ігнорую.

Цитати з серіалу Друзі

Чендлер: Симпатична. Ось сидить симпатична дівчина.
Джо: Підійди до неї, запроси кудись. Чого ти боїшся?
Чендлер: Я можу померти!

Цитати з серіалу Друзі

Росс: Я завжди знав, що він їй подобається. Ми тільки розійшлися...
Чендлер: Ви не тільки що розійшлися.
Росс: Пройшло всього три тижні.
Чендлер: Ти переспав з іншою через три години після того, як ви розійшлися. Навіть куля з рушниці повільніше вилітає.

Цитати з серіалу Друзі

Моніка: Що це за запах? Пахне димом. Ти Курив!
Чендлер: Так. Всього одну цигарку... Дві. Дві малесенькі цигарочки. Гаразд, п'ять! Пачку! Дві пачки! Блок! Цілих три блоки за два дні!

Цитати з серіалу Друзі

Чендлер: Дженіс сказала: "Слухай, тобі не здається, що я погладшала?". Я подивився на неї і...
Джо: Ти що? Подивився? Дивитись не можна. Вироби рефлекс. "Я товста?" – "Ні". "Вона гарніше за мене?" – "Ні".

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Цитати з серіалу Друзі

Чендлер: Як триває твоя недоречна закоханість в Рейчел?
Джо: Непогано, дуже непогано. Я вже готовий у будь-яку хвилину покінчити із життям.

Цитати з серіалу Друзі

Чендлер: Фібі, чому ти одягнула шубу? А як же захист прав тварин?
Фібі: Я багато читала і, до твого відома, норки – погані тварини.

Цитати з серіалу Друзі

Чендлер: Закривати обличчя і кричати як дівчинка – це "хороша гра"?
Росс: Я кричав... як солдат.

Цитати з серіалу Друзі

Фібі: Моніка, що це?
Моніка: Це мій купальник, я його вдягала ще в школі. Тоді я була трішки товстішою.
Чендлер: А я думав, це для того, щоб накривати тенісний корт під час зливи.

Цитати з серіалу Друзі

Дженіс: Я купила тобі подарунок.
Чендлер: А ним можна застрелитись?

Цитати з серіалу Друзі

Росс: Я попрошу її переїхати до мене.
Чендлер: Ти серйозно?
Росс: А чому б і ні?
Чендлер: Тому що ти її знаєш лише шість тижнів. У мене в холодильнику стоїть молоко, так у мене з ним і то більш серйозні стосунки.

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Цитати з серіалу Друзі

Моніка: От бачиш, ці черевички дуже практичні, їх можна носити із сукнями, спідницями, джинсами...
Чендлер: І з шортами на розі вулиці, щоб відпрацьовувати витрачені гроші.

Цитати з серіалу Друзі

Джо: Знаєш, я уявив собі всіх своїх жінок...
Чендлер: Вони ланцюгом йшли чи гуськом?

Цитати з серіалу Друзі

Чендлер: Тепер твій чоловік дома і він покладе край сексу!

Цитати з серіалу Друзі

Росс: Повірити не можу, що вони через чотири тижні одружаться.
Фібі: Хоч би все вийшло. Адже 9 із 10 шлюбів закінчуються розлученням.
Росс: Це не правда.
Фібі: Так, неправда... Як поживає твоя дружина?

Цитати з серіалу Друзі

Теги: Кіно LifeStyle Новини України Новини культури
Джерело: 24 Канал
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