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      Найкращі українські команди 2018: баскетбольне диво з іспанцями та бенефіс Шевченка

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      Найкращі українські команди 2018: баскетбольне диво з іспанцями та бенефіс Шевченка

      Українські спортсмени продовжують тішити вболівальників, здобуваючи важливі перемоги на міжнародній арені. 2018 рік подарував декілька сюрпризів у командних змаганнях. Зокрема, перемога українських баскетболістів над іспанцями, які є однією з найкращих збірних у світі. Або ж впевнена гра футбольної команди в Лізі націй.

      Збірна України з футболу

      Команда Андрія Шевченка справедливо претендує на звання однієї з найкращих у році, що минає. Чи не вперше тренерський штаб виконав завдання, яке перед ним було поставлено. Зокрема, "синьо-жовті" виграли свою групу в Лізі націй. Суперниками були команди Чехії та Словаччини. З одного боку це не найсильніші представники. Та з іншого – саме Словаччина не дозволила Україні потрапити напряму на Євро-2016.

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      Українці виграли три матчі та забезпечили собі перемогу в групі. У наступному розіграші "синьо-жовті" виступатимуть в елітному дивізіоні. Окрім того, у 2018 році українці зазнали тільки однієї поразки, хоча й з розгромним рахунком. Україна програла на виїзді Словаччині. Та результат матчу нічого для підопічних Шевченка не змінював.

      Також збірна чотири рази грала в нічию (Саудівська Аравія, Марокко, Італія, Туреччина) та п’ять разів перемагала.


      Фото: Трибуна

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      Врешті-решт, за керівництва Шевченка в збірній вже дебютували 20 гравців, що свідчить про те, що наставник суттєво омолоджує команду. Також Шевченко прививає новий стиль. 2019 рік буде складним та важливим для "синьо-жовтих", оскільки у відборі до Євро-2020 їм доведеться змагатися з Португалією та Сербією. Також у групі Люксембург та Литва.

      Чоловіча збірна України з баскетболу

      На цей момент у збірній України з баскетболу зібралися чи не найсильніші баскетболісти за часи Незалежності. Українці досі мають реальні шанси, щоб потрапити на Чемпіонат світу й ведуть відчайдушну боротьбу.

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      Найвизначнішим матчем збірної України у 2018 році був проти Іспанії. Підопічні Євгена Мурзіна змогли переграти одну з найкращих команд на континенті з доволі впевненим рахунком – 76:65. В активі Іспанії перемоги на Чемпіонаті світу та Європи. Окрім того, піренейці посідають другу сходинку у світовому рейтингу, поступаючись США. Говорячи футбольною мовою, перемога українських баскетболістів – це те саме, якби футбольна збірна перемогла Францію під час відбору.


      Фото: Цензор.НЕТ

      У тому матчі наша команда виграла першу чверть – 19:12, поступилася у другій 10-хвилинці – 17:22, але знову зуміла збільшити свою перевагу в третій чверті – 20:17. У четвертій чверті українці без питань залишили суперника за бортом – 20:14. Найрезультативнішим гравцем у тому матчі став Святослав Михайлюк з "Лейкерс", який набрав 22 очки.

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      Окрім того, українці дали справжній бій Іспанії на виїзді. До останньої секунди виграти матч мали шанси дві команди. Українці могли завершувати матч на свою користь, якби в одній з останніх атак "залетів" триочковий кидок. Але Іспанія таки вирвати перемогу та вже кваліфікувалася на баскетбольну першість.

      Збірна України має провести ще два матчі – проти Чорногорії вдома та на виїзді проти Словенії. І в цих матчах українцям слід обов’язково перемагати. При цьому чорногорців необхідно перемагати з різницею в 7 очок та більше. Щоб вийти на світову першість, цих перемог все одно буде замало. Потрібно, щоб Латвія програла два матчі: вдома з Іспанією та на виїзді в Чорногорії.

      Молодіжна збірна України U-19

      Збірна України з футболу U-19 стала одним із головних відкриттів року, що минає. Українці пробилася до півфіналу ЧЄ-2018 (U-19) серед юніорських команд. На груповому етапі підопічні Олександра Петракова перемогли однолітків з Франції та Туреччини й зіграли в нічию з Англією.

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      Такий результат дозволив збірній вийти до півфіналу. На жаль, на цій стадії "синьо-жовті" були биті Португалією. Однак четверте місце надзвичайно хороший результат. Окрім того, молодь довела, що в українського футболу є майбутнє.


      Фото: ffu.ua

      Деякі гравці збірної Петракова грають ключові ролі у своїх командах. Зокрема, Віталій Миколенко став основним захисником у київському "Динамо". А нападник Владислав Супряга взагалі перейшов з "Дніпра-1" у те ж таки "Динамо".

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      Уже у 2019 році підопічні Петракова гратимуть на Чемпіонаті світу. Жеребкування ЧС-2019 (U-20) відбудеться 24 лютого у Гдині. Завдяки вдалому виступу на Євро у 2018 році наші хлопці завоювали путівку на першість, де візьмуть участь 24 команди.

      Жіноча збірна України з баскетболу

      Жіноча національна збірна України, незважаючи на поразку в останньому виїзному матчі кваліфікації з Іспанією, виконала поставлене завдання і вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи-2019, який наступного року відбуватиметься у Сербії та Латвії.


      Фото: fbu.ua

      Команда Горана Бошковича стала другою в групі F за підсумками відбіркового турніру, вигравши 4 з 6 матчів, і потрапила до числа 6 кращих команд, які посіли другі місця у своїх групах. Наші баскетболістки не змогли перемогти тільки іспанок, які, до слова, другі у світовому рейтингу.

      Жіноча національна збірна України вчетверте поспіль і вдев’яте в історії кваліфікувалася у фінальну частину чемпіонату Європи, який з 27 червня про 7 липня прийматимуть Латвія та Сербія. На сьогодні українські жінки посідають 38 місце у світовому рейтингу.

      "Олександрія"

      Скромна "Олександрія" з однойменного міста стала справжньою сенсацією у 2018 році. Підопічні Володимира Шарана невдало провели другу половину сезону та позбавили себе шансів зіграти в єврокубках. Виявилося, що "жовто-чорні" футбольну весну провели з користю, готуючись до наступного сезону. Зі стартом нового розіграшу чемпіонату України олександрійці почали всіх дивувати. На початку сезону команда Шарана видала серію з чотирьох поспіль перемог в УПЛ. Зупинили олександрійців тільки футболісти "Динамо". Загалом Олександрія" за 18 турів програла тільки чотири матчі – "Шахтарю", "Маріуполю", "Динамо" та "Львову".

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      Фото: fco.com.ua

      В активі скромної команди 11 перемог та три нічиї. Це дозволяє клубу вести серйозну боротьбу з "Динамо" за друге місце в чемпіонаті. Наразі "жовто-чорні" відстають від киян всього на два очки. Але найважливіше, що "Олександрія" з малим бюджетом все ж зуміла побудувати команду. Вартість всього складу не перевищує 8 мільйонів євро, що просто смішно для європейського футболу. Та це все одно дозволило підопічним Шарана нещодавно вдома справедливо перемогти "Динамо".

      Те, що в "Олександрії" кипить робота, свідчить і чемпіонат молодіжних команд. Клуб з Кіровоградщини посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від "Динамо" тільки на три очки. Натомість найближчий переслідувач "жовто-чорних" – "Шахтар" відстає аж на сім очок.

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      Очевидно, що справжньою перевіркою для "Олександрії" стане футбольна весна. Часу на так зване "розгойдування" ні в кого не буде, й Володимиру Шарану доведеться налаштовувати команду брати очки в усіх матчах. Навіть там, де футболісти відверто не награють на перемогу.

      Збірна України з фехтування

      Влітку українські фехтувальниці та фехтувальники знову порадували своїх шанувальників. Наші дівчата здобули срібні медалі на Чемпіонаті Європи у командних змаганнях на шаблях. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Юлія Бакастова – срібні призерки чемпіонату Європи з фехтування на шаблях в командних змаганнях. Українки на шляху до фіналу перемогли угорок 45:41, а італійок 45:42. Сил же на фінал проти Росії в наших спортсменок не залишилося – 30:45. Реваншуватися за цю поразку Ольга Харлан з дівчатами могли на Чемпіонаті світу в Китаї, але в Піднебесній, на жаль, не взяли жодної нагороди.


      Фото: twitter

      Натомість бронзовими нагородами Україну потішили Богдан Нікішин та Роман Свічкарь. У півфіналі Нікішин програв Рубену Лімардо Гаскону, а Свічкар – Яніку Борелю.

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      Жіноча збірна України з футзалу

      Додає оптимізму гра жіночої збірної України з футзалу. У Черкасах наші дівчата змогли завоювати путівку до "Фіналу чотирьох" дебютного розіграшу чемпіонату Європи серед жінок. Те, що українки вийшли до фінальної стадії свідчить, що в нас одна з найсильніших команд на континенті.

      Головними суперницями наших дівчат у відборі були спортсменки з Білорусі, Казахстану й Угорщини. Саме з останніми "синьо-жовті" й вели боротьбу до останнього. Україні вдалося обійти угорок за рахунок кращої різниці м'ячів (+9 проти +5). Останній фактор став можливий завдяки розгромній перемозі над абсолютним аутсайдером квартету – Казахстаном 7:0.


      Фото: futsal.com.ua

      Фінальна стадія "Фіналу чотирьох" відбудеться у середині лютого 2019 року. Суперницями наших дівчат у півфіналі стали гравчині з Португалії. Інша пара півфіналісток – Росія – Іспанія. Поєдинки 1/2 фіналу відбудуться 15 лютого. Матч за 3 місце та фінальна зустріч заплановані на 17 лютого. Всі матчі прийматиме португальське місто Порту.

      Автор: Михайло Гема
      Теги: Футбол Спорт Баскетбол Збірна України з футболу Збірна України з баскетболу ФК Олександрія Футзал Фехтування УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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