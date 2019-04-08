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      Найкращих журналістів в Україні відзначатимуть премією імені Георгія Ґонґадзе

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      В Україні започаткують журналістську премію імені Георгія Ґонґадзе
      В Україні започаткують журналістську премію імені Георгія Ґонґадзе / Фото з відкритих джерел

      В Україні планують започаткувати у сфері журналістики премію імені Георгія Ґонґадзе для того, аби підтримати працівників ЗМІ.

      Засновником премії став Український ПЕН спільно з Асоціацією випускників Києво-Могилянської бізнес-школи та виданням "Українська правда".

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      Премія покликана підтримати журналістів, які слідують принципам та цінностям незалежної журналістики. Крім того, премія для працівників ЗМІ, які демонструють професійність, компетентність, інноваційність, створюють матеріали, що призводять до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні, а також роблять суттєвий внесок у розвиток медіасередовища в цілому.

      В Українському домі в Києві 9 квітня оголосять дату нагородження лауреата, суму винагороди, а також інші деталі, пов’язані з присудженням відзнаки.

      Лауреатів премії обиратиме журі у складі 9 осіб. Серед них члени родини Георгія Ґонґадзе, представники Українського ПЕН, "Української правди", Асоціації випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, а також медіаексперти, громадські діячі та інтелектуали.

      Що відомо про Георгія Ґонґадзе? Він – громадський діяч, український опозиційний журналіст грузинського походження, відомий своїми критичними антивладними виступами. Герой України. Засновник та перший головний редактор інтернет-газети "Українська правда".

      Вбивство Ґонґадзе викликало широкий резонанс в Україні та за її межами, особливо після "касетного скандалу", та вважається однією з найгучніших кримінальних справ сучасної України. За найпоширенішою версією, до захоплення та вбивства журналіста причетні високопосадовці, наближені безпосередньо до Леоніда Кучми, який нібито особисто віддавав накази щодо викрадення Гонгадзе.

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      Теги: Новини України Вбивство Георгія Гонгадзе Журналісти ЗМІ
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