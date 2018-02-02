Найкращий боксер світу Олександр Хижняк у Сочі виголосив промову українською: відео

Молодий український боксер Олександр Хижняк під час вручення йому нагороди як найкращому боксерові світу, виступив з промовою українською мовою. При цьому церемонія відбувалась в російському Сочі.

Як відомо, Олександра Хижняка визнали найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році. У 2011 році таку ж нагороду здобув Олександр Усик.

"Мені надзвичайно приємно бути серед найкращих боксерів світу. Дуже приємно представляти саме свою країну тут і на різних у всьому світі. Хотілось подякувати своєму батькові, тренеру за постійну підтримку та допомогу", – сказав найкращий боксер року.

До речі, у минулому сезоні Хижняк приніс Україні відразу три золоті медалі.

Найкращий боксер світу Олександр Хижняк