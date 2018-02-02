Найкращий боксер світу Олександр Хижняк у Сочі виголосив промову українською: відео
20:46, сьогодні 2898 Читать новость на русском
Молодий український боксер Олександр Хижняк під час вручення йому нагороди як найкращому боксерові світу, виступив з промовою українською мовою. При цьому церемонія відбувалась в російському Сочі.
Як відомо, Олександра Хижняка визнали найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році. У 2011 році таку ж нагороду здобув Олександр Усик.
"Мені надзвичайно приємно бути серед найкращих боксерів світу. Дуже приємно представляти саме свою країну тут і на різних у всьому світі. Хотілось подякувати своєму батькові, тренеру за постійну підтримку та допомогу", – сказав найкращий боксер року.
До речі, у минулому сезоні Хижняк приніс Україні відразу три золоті медалі.
Найкращий боксер світу Олександр Хижняк
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Київську вулицю заливає окропом4 січня , 17:05
Чи вигідно Україні організовувати змагання Ліги Чемпіонів у Києві14 грудня 2017 , 00:15
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада 2017 , 08:00