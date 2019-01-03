Найкращий форвард сезону Суперліги з баскетболу підсилить "Дніпро"

Український форвард Дмитро Глєбов повернувся до складу "Дніпра".

Глєбов вже виступав за дніпрян в минулому сезоні, ставши MVP Фіналу чотирьох у минулому розіграші Кубка України, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Читайте також: НБА: Лень провів феєричний матч проти "Вашингтона", Михайлюк набрав 5 очків з "Оклахомою"

Попереднім клубом форварда був угорський ЗТЄ, за який українець відіграв 10 матчів у чемпіонаті країни. Дмитро приносив своїй команді 7,4 очка та 3,9 підбирання в середньому за 26,2 хвилини на майданчику, маючи при цьому стабільне місце у стартовій п’ятірці.

У сезоні 2015/16 у складі "Кривбасу" Глєбов був визнаний MVP української Суперліги.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день "Дніпро" займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24