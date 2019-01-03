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      Найкращий форвард сезону Суперліги з баскетболу підсилить "Дніпро"

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      Дмитро Глєбов повернувся у "Дніпро"
      Дмитро Глєбов повернувся у "Дніпро" / ФБУ

      Український форвард Дмитро Глєбов повернувся до складу "Дніпра".

      Глєбов вже виступав за дніпрян в минулому сезоні, ставши MVP Фіналу чотирьох у минулому розіграші Кубка України, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

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      Попереднім клубом форварда був угорський ЗТЄ, за який українець відіграв 10 матчів у чемпіонаті країни. Дмитро приносив своїй команді 7,4 очка та 3,9 підбирання в середньому за 26,2 хвилини на майданчику, маючи при цьому стабільне місце у стартовій п’ятірці.

      У сезоні 2015/16 у складі "Кривбасу" Глєбов був визнаний MVP української Суперліги.

      Нагадаємо, що на сьогоднішній день "Дніпро" займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК Дніпро
      Джерело: 24 Канал
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