Найкращий форвард сезону Суперліги з баскетболу підсилить "Дніпро"
Український форвард Дмитро Глєбов повернувся до складу "Дніпра".
Глєбов вже виступав за дніпрян в минулому сезоні, ставши MVP Фіналу чотирьох у минулому розіграші Кубка України, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
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Попереднім клубом форварда був угорський ЗТЄ, за який українець відіграв 10 матчів у чемпіонаті країни. Дмитро приносив своїй команді 7,4 очка та 3,9 підбирання в середньому за 26,2 хвилини на майданчику, маючи при цьому стабільне місце у стартовій п’ятірці.
У сезоні 2015/16 у складі "Кривбасу" Глєбов був визнаний MVP української Суперліги.
Нагадаємо, що на сьогоднішній день "Дніпро" займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату.
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