Найкращий на Землі: Джамала зворушливо привітала чоловіка з днем народження

35-річна українська співачка Джамала – це чудовий приклад успішної жінки: окрім чудової кар'єри, вона – щаслива мама і дружина. Сьогодні, 29 жовтня, чоловік Джамали Сеїт-Бекір Сулейманов святкує день народження.

Джамала написала привітання на своїй сторінці в Instagram.

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Публічно привітавши, Джамала також додала хештег до фото #найкращийназемлі.

Ми будем Бога молити життя щасливо прожити! Люблю. З днем народження, мій коханий,

– наголосила співачка.

Раніше Джамала показала шанувальникам ще одне сімейне фото з чоловіком і їхнім сином Еміром-Рахманом в міжнародному аеропорту Бориспіль.

"Недостатньо сну, але достатньо щастя", – написала артистка.

Нагадаємо, співачка Джамала народила первістка 27 березня. Свого сина співачка назвала Еміром-Рахманом Сеїт-Бекір Ог'ли Сулеймановим. Зіркова мама вирішила не робити паузу у вокальній кар'єрі, що дається інколи не просто.