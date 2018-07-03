Найкращою спортсменкою України в червні стала боксерка Марія Боруца
Національний олімпійський комітет України визнав срібну призерку чемпіонату Європи з боксу Марію Боруцу найкращою спортсменкою першого літнього місяця.
Її наставники – Андрій та Анатолій Чумакови отримали звання найкращих тренерів червня, повідомили в НОК.
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На європейській першості, яка відбулася в болгарській Софії, у ваговій категорії 75 кг Марія посіла друге місце. Ця срібна медаль стала найвищим досягненням українських спортсменів в олімпійських індивідуальних видах програми в червні.
Відзначимо, вперше звання найкращої спортсменки місяця в України отримує представниця жіночого боксу.
Джерело: 24 Канал
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