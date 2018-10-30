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      Найкрасивіша жінка Таїланду загинула в авіакатастрофі разом з мільярдером Шривадданапрабхою

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      Нусара Сукнамай загинула в авіакатастрофі з Вішаї Шривадданапрабхою
      Нусара Сукнамай загинула в авіакатастрофі з Вішаї Шривадданапрабхою / Фото з вільних мереж

      Володарка титулу "Найкрасивіша жінка Таїланду", 33-річна Нусара Сукнамай загинула в авіакатастрофі зі своїм шефом – тайським мільярдером, власником футбольного клубу "Лестер" Вішаї Шривадданапрабхою у Великобританії.

      Про це повідомляє Daily Mail.

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      У 2005 році Нусара завоювала титул віце-міс конкурсу краси Miss Thailand Universe і стала переможницею на Miss Thailand Intercontinental, але невдовзі покинула модельну кар'єру.

      Нусара Сукнамай авіакатастрофа загибель Таїланд
      Нусара Сукнамай

      Нусара Сукнамай загинула Вішаї Шривадданапрабха
      Найкрасивіша жінка Таїланду, яка загинула в авіакатастрофі

      Нагадаємо, 27 жовтня відразу після матчу "Лестера" проти "Вест Хема" поблизу футбольного стадіону впав вертоліт, яким користувався Вішаї Шривадданапрабха. Авіасудно відразу загорілось.

      28 жовтня на офіційному сайті "Лестера" з’явилось підтвердження, що Шривадданапрабха загинув. Він був одним з 5 людей, які перебували в той момент на борту гелікоптера. За попередніми даними, на борту з мільярдером могла перебувати його донька, 2 пілоти та ще 1 чоловік.

      Теги: Втрати LifeStyle Спорт Футбол Великобританія Жертви Таїланд авіація Аварії та ДТП Конкурс краси
      Джерело: 24 Канал
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