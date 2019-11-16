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      Найкрутіше цуценя у світі: в американському Міссурі знайшли песика з хвостом на лобі – фото

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      Цуценя з хвостом на лобі / фото із соцмереж

      Тваринку знайшли на вулиці. Цуценя трималося поруч із іншим собакою і намагалося зігрітися від холоду. Його прихистили у себе зоозахисники, друга забрали теж.

      Аномалія цуценяти неабияк здивувала активістів, вони показали тваринку ветеринарам. Про це інформує CNN.

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      За словами медиків, хвіст на лобі у тваринки не з’єднаний із життєво важливими органами, тож видаляти його нема потреби.

      Цей хвіст потрібен тільки для того, щоб перетворити собаку у найкрутіше цуценя на світі,
      – жартують лікарі.

      Ветеринари також зазначили: вертіти хвостиком, розташованим на лобі, пес не може. Тваринку вже назвали Нарвалом, на честь рідкісного ссавця, що проживає в арктичних водах і має ріг на голові.

      Фото та відео із цуценям вже набрало тисячі вподобань у соцмережах. Деякий час за здоров’ям тваринки ще спостерігатимуть волонтери і вже потім передадуть собаку новим господарям.

      Цуценя з хвостом на лобі: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини США Світ тварин
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