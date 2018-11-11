21:20
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок

      537 Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня 5-11 листопада
      Найсмішніші меми тижня 5-11 листопада / Колаж 24 каналу

      Тиждень, що минає, відзначився не лише серйозними суспільно-політичними чи соціальними подіями. Він подарував не один привід усміхнутись.

      Спортсмени-політики

      Як би виглядала передвиборча агітація відомих українських спортсменів, якби вони вирішили йти в політику.

      Читайте також: Якщо Зеленський піде в президенти України: що варто знати про можливого кандидата

      Дивіться яскраву підбірку від видання Tribuna.com.

      Юлія Левченко

      Юлія Левченко реклама

      Володимир Кличко

      Володимир Кличко вибори реклама

      Марлос

      Марлос реклама вибори

      Олександр Усик

      Олександр Усик реклама вибори

      Жан Беленюк

      Жан Беленюк реклама вибори

      Еліна Світоліна

      Еліна Світоліна реклама вибори

      Роман Зозуля

      Роман Зозуля реклама вибори

      Курйози з принцом Вільямом

      Під час урочистостей з вшанування пам'яті загиблих моряків-підводників представник британської монаршої родини принц Вільям втрапив у курйоз.

      За традицією, всі учасники заходу повинні зробити ковток рому з фляг. Коли він пригубив напій, то зрозумів, що там виявився не ром, а "єгер-бомба" – коктейль з лікеру "Єгермейтер" та енергетичного напою.

      Уявіть моє здивування: думав, що там ром та не очікував "єгер-бомби". Я ж міг сп'яніти, але лише обпік собі горло,
      – зізнався принц Вільям.

      Принц Вільям випив "єгер-бомбу": дивіться відео

      У ще одну курйозну ситуацію принц Вільям втрапив на тижні під час нагородження у Букінгемському палаці акторки Емми Томпсон.

      Коли зірка отримувала з його рук нагороду, то попросила дозволу поцілувати монарха, але той зніяковів і відмовив.

      Він завжди мені подобався, ще з того часу, як був маленьким хлопчиком. Я запитала: "Мені можна вас поцілувати?" Він дуже зніяковів та одразу ж відповів: "Ні, адже це ваш день, а не мій". Сказав він це дуже мило. Прекрасний молодий чоловік! 
      – зізналась Емма Томпсон.

      У речника ГПУ вкрали бутерброди

      Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко був пограбований у київському метро. У нього вкрали бутерброди.

      Сьогодні вранці в метро у мене хтось з сумки поцупив бутерброди. Може це комусь врятує життя. Взагалі не ображений,
      – написав Лисенко у своєму Facebook.

      via GIPHY

       

      Теги: Новини України Спорт Президентські вибори 2019 Меми Курйозні новини Королівська сім'я
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук