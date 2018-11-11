Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок

Тиждень, що минає, відзначився не лише серйозними суспільно-політичними чи соціальними подіями. Він подарував не один привід усміхнутись.

Спортсмени-політики

Як би виглядала передвиборча агітація відомих українських спортсменів, якби вони вирішили йти в політику.

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Дивіться яскраву підбірку від видання Tribuna.com.

Юлія Левченко

Володимир Кличко

Марлос

Олександр Усик

Жан Беленюк

Еліна Світоліна

Роман Зозуля

Курйози з принцом Вільямом

Під час урочистостей з вшанування пам'яті загиблих моряків-підводників представник британської монаршої родини принц Вільям втрапив у курйоз.

За традицією, всі учасники заходу повинні зробити ковток рому з фляг. Коли він пригубив напій, то зрозумів, що там виявився не ром, а "єгер-бомба" – коктейль з лікеру "Єгермейтер" та енергетичного напою.

Уявіть моє здивування: думав, що там ром та не очікував "єгер-бомби". Я ж міг сп'яніти, але лише обпік собі горло,

– зізнався принц Вільям.

Принц Вільям випив "єгер-бомбу": дивіться відео

У ще одну курйозну ситуацію принц Вільям втрапив на тижні під час нагородження у Букінгемському палаці акторки Емми Томпсон.

Коли зірка отримувала з його рук нагороду, то попросила дозволу поцілувати монарха, але той зніяковів і відмовив.

Він завжди мені подобався, ще з того часу, як був маленьким хлопчиком. Я запитала: "Мені можна вас поцілувати?" Він дуже зніяковів та одразу ж відповів: "Ні, адже це ваш день, а не мій". Сказав він це дуже мило. Прекрасний молодий чоловік!

– зізналась Емма Томпсон.

Congratulations to Dame Emma Thompson! Today at Buckingham Palace, the actor received her Damehood from The Duke for services to Drama. pic.twitter.com/1gSfaawBii — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 7 листопада 2018 р.

У речника ГПУ вкрали бутерброди

Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко був пограбований у київському метро. У нього вкрали бутерброди.

Сьогодні вранці в метро у мене хтось з сумки поцупив бутерброди. Може це комусь врятує життя. Взагалі не ображений,

– написав Лисенко у своєму Facebook.