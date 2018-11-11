Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
Тиждень, що минає, відзначився не лише серйозними суспільно-політичними чи соціальними подіями. Він подарував не один привід усміхнутись.
Спортсмени-політики
Як би виглядала передвиборча агітація відомих українських спортсменів, якби вони вирішили йти в політику.
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Дивіться яскраву підбірку від видання Tribuna.com.
Юлія Левченко
Володимир Кличко
Марлос
Олександр Усик
Жан Беленюк
Еліна Світоліна
Роман Зозуля
Курйози з принцом Вільямом
Під час урочистостей з вшанування пам'яті загиблих моряків-підводників представник британської монаршої родини принц Вільям втрапив у курйоз.
За традицією, всі учасники заходу повинні зробити ковток рому з фляг. Коли він пригубив напій, то зрозумів, що там виявився не ром, а "єгер-бомба" – коктейль з лікеру "Єгермейтер" та енергетичного напою.
Уявіть моє здивування: думав, що там ром та не очікував "єгер-бомби". Я ж міг сп'яніти, але лише обпік собі горло,
– зізнався принц Вільям.
Принц Вільям випив "єгер-бомбу": дивіться відео
У ще одну курйозну ситуацію принц Вільям втрапив на тижні під час нагородження у Букінгемському палаці акторки Емми Томпсон.
Коли зірка отримувала з його рук нагороду, то попросила дозволу поцілувати монарха, але той зніяковів і відмовив.
Він завжди мені подобався, ще з того часу, як був маленьким хлопчиком. Я запитала: "Мені можна вас поцілувати?" Він дуже зніяковів та одразу ж відповів: "Ні, адже це ваш день, а не мій". Сказав він це дуже мило. Прекрасний молодий чоловік!
– зізналась Емма Томпсон.
У речника ГПУ вкрали бутерброди
Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко був пограбований у київському метро. У нього вкрали бутерброди.
Сьогодні вранці в метро у мене хтось з сумки поцупив бутерброди. Може це комусь врятує життя. Взагалі не ображений,
– написав Лисенко у своєму Facebook.