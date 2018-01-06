Найкумедніші звірята планети, яких ви ніколи не бачили: фото

Фауна нашої планети надзвичайно різноманітна. Іноді вдається лише дивуватись, як і навіщо природа створила тих чи інших тваринок, а еволюція допустила їхнє утвердження та розмноження Землею. Але вони є і мабуть справді залишається тільки дивуватися їхньому існуванню.

Ґудфелоу

Ґудфелоу – один з дванадцяти видів деревних кенгуру, пише Meduza. Ці кумедні звірята живуть тільки в Новій Гвінеї, у високогірних тропічних лісах. Попри те, що вони належать до кенгурових, ґудфелоу схожі ще на одних своїх близьких родичів – коал.

Кенгуру дуже повільні, вони неквапливо ходять і підіймаються на дерева, але натомість добре стрибають з одного дерева на інше.

Земляний вовк

Земляний вовк дуже схожий на смугасту гієну, тільки він миліший, компактніший і, найголовніше, – у нього є чорна грива, якою він відлякує ворогів.

Земляний вовк живе на півдні і південному сході Африки – на сухих рівнинах і навіть у пустелях, але тільки якщо в радіусі 10 кілометрів є джерела води.

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Ratufa indica

Ця білка і справді справжній гігант порівняно зі своїми звичайними родичами.

Довжина тіла індійської білки може сягати 100 сантиметрів (з хвостом), а звичайної білки – близько 40 сантиметрів (і це теж з хвостом!). Ратуфи живуть ізольованими групами в вічнозелених лісах Центральної Індії.

Барханний кіт

Барханний кіт – наймініатюрніший і, можливо, найкрасивіший представник диких кішок. Цей вид живе в пустелі Сахарі, на Аравійському півострові, а також в Середній Азії і Пакистані.

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Кабарга

Кабарга – витончена тендітна тварина, що живе в Сибіру, ​​на Корейському півострові, в Гімалаях і навіть на Сахаліні.

На відміну від оленів, у кабарг немає рогів, зате у самців є красиві вампірські ікла, за допомогою яких вони атакують суперників під час шлюбного періоду.





Чорнохвостий заєць

Інша назва чорнохвостого зайця – каліфорнійський заєць. Цей вид один з найпоширеніших у США і Мексиці. У чорнохвостих зайців дуже великі вуха, в середньому – 13 сантиметрів. У денний час ці звірята відсипаються в тіні кущів, а вночі добувають їжу.

Зоологи відзначають, що їдять зайці майже безупинно. Крім того, чорнохвості зайці розвивають швидкість до 60 кілометрів на годину і добре стрибають.

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Пака

Пака – це гризун, який мешкає в Південній Америці. Пака селиться біля невеликих водойм і пірнає у воду в разі небезпеки, в якій може перебувати досить довго. Зовні ці звірята нагадують капібару, але зі смугастим забарвленням.

А ще паки вміють дуже голосно рохкати і гарчати – у них незвичайна будова вилиць, які служать ще і як резонатори.