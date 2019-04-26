Найманці "Вагнера" у складі групи "Карпати": СБУ встановила ще 8 осіб

Служба безпеки оприлюднила нові докази вербування Росією громадян України. Здебільшого це учасники незаконних збройних формувань на Донбасі. Кремль переплавляє їх своїми військовими кораблями до Сирії, і тут вже вони беруть участь у військових діях у складі приватної військової компанії "Вагнера", що насправді є підрозділом російської військової розвідки.

СБУ вдалося ідентифікувати 8 таких осіб. Усіх їх влітку 2016 року було доправлено до Сирії на великому десантному кораблі "Цезар Куніков" Чорноморського флоту ВМФ РФ.

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Встановлено конкретну локацію фото найманців ПВК "Вагнера" на борту корабля "Цезар Куніков": кормова спарена 57-мліметрова артилерійська установка АК-725 (фото 1) та міжкормова артилерійська палуба, правий борт (фото 2)

За інформацією спецслужби, вищезазначені найманці входили до складу ротної тактичної групи "Карпати" ПВК "Вагнера". Це збройне формування також є відомим під названою "Весна" за позивним її командира – громадянина Росії Олексія Дмітрієва (народився 16 листопада 1977 року).

Серед осіб, яких ідентифікувала СБУ, – 7 громадян України та 1 громадянин Росії:

– так званий "отаман козачого союзу області війська донського (КСОВД)", громадянин України Юрій Сафоненко, народився 4 лютого 1967 року у Донецьку, має прізвисько "Батя";

– "осавул і заступник отамана КСОВД", "депутат парламенту "ДНР", громадянин України Олексій Богданов, народився 17 липня 1975 року у Донецьку, має прізвисько "Сеня";



Українські найманці "Вагнера" Сафоненко та Боданов

У 2014 році Сафоненко і Богданов під керівництвом російських спецслужб сформували у Донецьку так званий "загін КСОВД", основу якого склали представники криміналітету. Протягом двох років його члени під прикриттям російських кураторів тероризували населення Донбасу. На їхньому рахунку – чисельні факти зґвалтувань, викрадень і жорстоких катувань, а також вбивств мирних мешканців Донецька.

У 2018 році навіть пропагандистські ресурси змушеними були визнати зухвалі злочини цієї банди. Зокрема вони їх наділи таким епітетами (мовою оригіналу): "образчики феерического скотства и жестокости; прикрывшиеся казачеством отморозки; стая шакалов" тощо.



Що писали пропагандисти про злочини банди Сафоненка та Богданова – так званого "загону КСОВД"

Через те, що місцеве населення обурювалося злочинами угрупування, російські спецслужби розформували загін. Щоправда, майже усіх його членів зарахували на посади "стрільців" до ПВК "Вагнера". Наприкінці 2015 року їх відправили у перше відрядження до Сирії.

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– "командир взводу загону КСОВД", стрілець групи "Карпати", громадянин України Сергій Ященко, народився 4 жовтня 1972 року у Донецьку, має прізвисько "Ящер";

– "боєць загону КСОВД", стрілець групи "Карпати", громадянин України Артем Шепель, народився 24 січня 1989 року у Горлівці на Донеччині;



Українські найманці "Вагнера" Ященко та Шепель

– "боєць загону КСОВД", стрілець групи "Карпати", громадянин України Євген Майоров, народився 21 серпня 1976 року у Донецьку, має прізвисько "Макар";

– "боєць загону КСОВД", стрілець групи "Карпати", громадянин України Олег Григор’єв, народився 1 грудня 1974 року у Старобешевому на Донеччині, має прізвисько "Гріша";



Українські найманці "Вагнера" Майоров і Григор'єв

– стрілець групи "Карпати", громадянин України Юрій Куліца, народився 15 липня 1994 року у Краснодонському районі Луганської області;

– командир відділення групи "Карпати", громадянин Росії Юрій Бусигін, народився 10 грудня 1979 року у Елісті (Республіка Калмикія, РФ).



Найманці "Вагнера" громадянин України Куліца та громадянин Росії Бусигін

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Крім того, у СБУ з'ясували, що щонайменше двоє найманців зі складу "загону КСОВД", які були особисто причетними до тяжких злочинів цієї банди на Донбасі у 2014-2015 роках, загинули під час одного з перших відряджень групи "Карпати" до Сирії. Мовиться про:

– громадянина України Едуарда Приходька: має прізвисько "Боцман", народився 27 лютого 1968 року у Горлівці на Донеччині, загинув 8 березня 2016 року;

– громадянина України Олександра Кияшка: має прізвисько "Кєша", народився 19 червня 1993 року у Донецьку, загинув у ніч проти 8 квітня 2016 року;



Загиблі у Сирії українські найманці "Вагнера" Кияшко та Приходько

Загалом Служба безпеки України встановила особи 125 громадян України, що є причетними до терористичної діяльності російських спецслужб у складі ПВК "Вагнера" на території України, Сирії, Центральної Африканської Республіки та Судану. Також СБУ оприлюднила прізвища понад 200 найманців, які загинули на Донбасі та в Сирії, і смерть яких цинічно приховує Кремль. Водночас спецслужба викрила чисельні факти вербування російською військовою розвідкою до складу ПВК "Вагнера" громадян України, Білорусії, Молдови, Казахстану, Узбекистану, Вірменії, Грузії, Таджикистану, Сербії.

Що таке ПВК "Вагнера"? Приватна військова компанія "Вагнера" – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також у Судані.



Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".