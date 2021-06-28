Наймасштабніші за всю історію: в Одесі стартували навчання "Сі Бриз-2021"
28 червня 2021 , 21:53Читать новость на русском
Джерело:Міністерство оборони України
Участь у відкритті українсько-американських навчань "Сі Бриз-2021" взяли представники приблизно 30 країн світу. Урочиста церемонія відбулася в Одесі у понеділок, 28 червня.
Керував заходом командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа. Він зауважив, що у "Сі Бриз-2021" беруть участь представники фактично усіх континентів світу. Це знак, що весь цивілізований світ – союзник України.
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Навчання, яке має велику історію починаючи з 1997 року, має потужний меседж – це підтримка стабільності та миру в нашому регіоні. Наша мета – зробити Чорне море безпечним для країн усіх континентів,
– наголосив військовий.
Керівники "Сі Бризу-2021"
- Українську сторону представлятиме заступник командувача ВМС ЗСУ капітан I рангу Олексієм Доскато.
- Сторону США – капітан I рангу Стюарт Бауман.
"Сі Бриз-2021": головне
- Навчання "Сі Бриз-2021" триватимуть з 28 червня до 10 липня. Заходи відбуватимуться в Одесі, Очакові, а також на території Дністровського лиману, Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський.
- Темою цьогорічних навчань є проведення міжнародної морської операції з безпеки у кризовому регіоні відповідно до стандартів НАТО.
- Метою "Сі Бризу-2021" є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення операцій у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій.
Склад "Сі Бриз-2021":
- приблизно 30 кораблів, катерів та суден;
- понад 30 літаків і вертольотів;
- близько 5000 особового складу;
- 50 одиниць озброєння і військової техніки.
Упродовж навчань військові тренуватимуться у:
- зіткненні десантних кораблів,
- маневрах на суші,
- водолазних операціях,
- морських операціях з перехоплення,
- протиповітряній обороні,
- взаємодії під час спеціальних операцій,
- протичовновій активності,
- пошуково-рятувальних операціях.