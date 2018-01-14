Наймасштабніший заплив у відкритій воді Oceanman вперше відбудеться і в Україні

Це так званий водний марафон, дистанцією від півтори до п'ятнадцяти кілометрів, який щороку проводиться у різних країнах світу і збирає по кілька тисяч плавців.

Подолати десяток кілометрів у відкритій воді – виклик міжнародних змагань Oceanman. Щороку тисячі плавців з усього світу розсікають мальовничі водні простори Іспанії, Італії, Малайзії, Греції.

Цього літа людей океану вперше зустрічатиме і Одеса. Участь у запливах можуть брати і професіонали, і любителі.

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Самотужки готуватись до таких масштабних запливів не рекомендують. А під час реєстрації і не допускають без сертифіката та гарантії тренера. Цінові категорії за навчання коливаються у межах 1-2 тисяч гривень на місяць.

Найшвидше підготуватися можна за 3-4 місяці. Платною є і реєстрація на сам заплив: від 50 до 200 євро.