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      Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу: рейтинг U.S. News & World Report

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      Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу / fakty.com.ua

      Американський журнал U.S. News & World Report склав рейтинг наймогутніших країн світу за підсумками 2019 року. Перше місце отримали США, друге – Росія, а третє – Китай.

      Рейтинг у журналі U.S. News & World Report склали аналітики BAV Group і Wharton School університету Пенсільванії.

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      Експерти врахували низку факторів, серед яких: економіка, військова міць, політичний вплив, лідерство в світі, а також членство і участь у міжнародних альянсах.

      Перша десятка рейтингу виглядає так:

      1. США;
      2. Росія;
      3. Китай;
      4. Німеччина;
      5. Велика Британія;
      6. Франція;
      7. Японія;
      8. Ізраїль;
      9. Саудівська Аравія;
      10. Південна Корея.

      Україні в переліку віддали 39-те місце. Після нашої країни – Фінляндія, Греція, Оман, Казахстан, Польща, Португалія, Сербія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія, Хорватія тощо.

      Натомість кращими від України автори називають Люксембург, Білорусь, В’єтнам, Південну Африку, Єгипет, Катар, Пакистан, Ірак, Іран та інші держави.

      Що відомо про журнал U.S. News & World Report

      U.S. News & World Report – журнал, що веде свою історію від 1933 року. Останні 35 років ним володіє будівельний магнат і видавець Мортімер Цукерман. Видання має редакцію у Вашингтоні та штаб-квартиру в Нью-Йорку.

      Останній друкований номер U.S. News & World Report побачив світ у грудні 2010 року, відтоді протягом десятиліття журнал видається онлайн. Його щомісячна аудиторія нараховує десятки мільйонів унікальних відвідувачів, які переглядають сотні мільйонів статей.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Рейтинги дослідження ЗМІ
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