Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу: рейтинг U.S. News & World Report
Американський журнал U.S. News & World Report склав рейтинг наймогутніших країн світу за підсумками 2019 року. Перше місце отримали США, друге – Росія, а третє – Китай.
Рейтинг у журналі U.S. News & World Report склали аналітики BAV Group і Wharton School університету Пенсільванії.
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Експерти врахували низку факторів, серед яких: економіка, військова міць, політичний вплив, лідерство в світі, а також членство і участь у міжнародних альянсах.
Перша десятка рейтингу виглядає так:
- США;
- Росія;
- Китай;
- Німеччина;
- Велика Британія;
- Франція;
- Японія;
- Ізраїль;
- Саудівська Аравія;
- Південна Корея.
Україні в переліку віддали 39-те місце. Після нашої країни – Фінляндія, Греція, Оман, Казахстан, Польща, Португалія, Сербія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія, Хорватія тощо.
Натомість кращими від України автори називають Люксембург, Білорусь, В’єтнам, Південну Африку, Єгипет, Катар, Пакистан, Ірак, Іран та інші держави.
Що відомо про журнал U.S. News & World Report
U.S. News & World Report – журнал, що веде свою історію від 1933 року. Останні 35 років ним володіє будівельний магнат і видавець Мортімер Цукерман. Видання має редакцію у Вашингтоні та штаб-квартиру в Нью-Йорку.
Останній друкований номер U.S. News & World Report побачив світ у грудні 2010 року, відтоді протягом десятиліття журнал видається онлайн. Його щомісячна аудиторія нараховує десятки мільйонів унікальних відвідувачів, які переглядають сотні мільйонів статей.
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