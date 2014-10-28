Наймолодший роуп-джампер України стрибнув з висоти у 26 метрів
5-річний Данило Дудник стрибнув з висоти у 26 метрів. Батьки не заперечували і не хвилювалися.
Упевнено стояти на батьковій руці — для 5-річного Данила простіше простого. Екстрим у нього з народження у крові — передалося від батьків, циркових акробатів. Він уже й сам виступає з ними на арені.
Данило вдруге збирається перелізти за перила пішохідного мосту. До нього в такому віці на це ще ніхто не наважувався.
Джерело: Телеканал новин "24"
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі