Наймолодший роуп-джампер України стрибнув з висоти у 26 метрів

5-річний Данило Дудник стрибнув з висоти у 26 метрів. Батьки не заперечували і не хвилювалися.

Упевнено стояти на батьковій руці — для 5-річного Данила простіше простого. Екстрим у нього з народження у крові — передалося від батьків, циркових акробатів. Він уже й сам виступає з ними на арені.

Данило вдруге збирається перелізти за перила пішохідного мосту. До нього в такому віці на це ще ніхто не наважувався.