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      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Наймолодший роуп-джампер України стрибнув з висоти у 26 метрів

      723 Читать новость на русском

      5-річний Данило Дудник стрибнув з висоти у 26 метрів. Батьки не заперечували і не хвилювалися.

      Упевнено стояти на батьковій руці — для 5-річного Данила простіше простого. Екстрим у нього з народження у крові передалося від батьків, циркових акробатів. Він уже й сам виступає з ними на арені. 

      Данило вдруге збирається перелізти за перила пішохідного мосту. До нього в такому віці на це ще ніхто не наважувався.

      Теги: Новини Києва Спорт екстрим
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 29 жовтня 2014
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