Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони

Три роки "чорні реєстратори" тримали у страху всю Одесу, і переписали майна на сотні мільйонів доларів. Місяць тому СБУ відзвітувала про "припинення діяльності банди", та в реальності її учасників навіть не заарештували. Хто ці люди, і чому сліди від одеських бандитів привели журналістів аж у Мін'юст – читайте далі.

Про чорних реєстраторів та нотаріусів ми знаємо, здається, все. Технічно вони працюють надзвичайно просто. Зайшли в реєстр, змінили прізвище власника, і все ваша квартира – вже не ваша.

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Це може статися будь з ким, але нещодавно в Одесі десятки різних ниточок, про які ми знали й раніше, зійшлися в одну єдину лінію. Яка привела до Міністерства юстиції в Києві.

Але ж нещодавно СБУ "ліквідувала" на Одещині цілу банду "чорних реєстраторів". І тепер ми знаємо, хто ці реєстратори, ким вони працювали, який стосунок мали до державних органів.

Але щодо СБУ, треба дещо уточнити: служба лише "заявила про припинення діяльності" цієї банди. Та, як твердять мої джерела, насправді це угрупування працює і далі,

– зауважив журналіст-розслідувач програми "ЦРУ" В'ячеслав Касим.

Касирка із супермаркету, звичайна одеська пенсіонерка і засновник цілої мережі автозаправних станцій. Ці дуже різні люди мають дещо спільне – усі вони стали жертвою однієї й тієї ж банди "чорних реєстраторів". Їх називали "групою Кургана". Їхнім лідером вважають Сергія Кургана. Він колишній заступник начальника одеського Держархбудконтролю.



Сергій Курган

Інколи цю групу згадували також як "групу Махоротова", тобто за прізвищем реєстратора, який оформлював найбрудніші оборудки.

СБУ відзвітувала про "припинення діяльності" банди ще у середині серпня. Та це у жодний спосіб не помогло жертвам "чорних реєстраторів". Сотні незаконних змін у реєстрах, внесених членами угрупування, так і не скасовані. Колишній радник начальника одеської поліції Владислав Сердюк наголосив, що це звичайна практика у таких справах.

Це проблема національного масштабу, бо у багатьох містах України, насамперед таких містах, як Київ та Одеса, за допомогою цих "чорних нотаріусів", "чорних реєстраторів" шахраї заволоділи нерухомістю, або правами на нерухомість, на десятки, сотні мільйонів доларів,

– підкреслив громадський діяч Владислав Сердюк.

На думку Сердюка, Одеса чи не найбільше з усіх регіонів України постраждала від реєстраторської навали. Вона розпочалася в Україні з 2016 року. Саме тоді систему реєстрації нерухомості спростили настільки, що для зміни власника стало достатньо зробити пару кліків мишкою.



З 2016 року змінити власника стало надзвичайно легко

Сердюк також заявив, що наразі в Одесі працює приблизно три-чотири групи. А остання група, яку викрила СБУ, вона найпотужнішою. Їм можливо викрити лише за допомогою проведення масштабних і довготривалих оперативно-розшукових заходів.

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