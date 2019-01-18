Найнебезпечніша гонка у світі – Дакар завершилася: стали відомі імена переможців
У Південній Америці завершилося одне з найбільш небезпечних ралі у світі – Дакар. Після 10-го етапу стали відомі всі переможці.
Лідер загального заліку Нассер Аль-Аттія фінішував на 12-й позиції на 10-у етапі, чого виявилося більш ніж достатньо для того, щоб відсвяткувати перемогу в ралі-марафоні.
Читайте також: Легендарний гонщик зійшов з ралі Дакар через аварію, штурмана евакуювали на вертольоті: відео
Це перша перемога для позашляховиків Toyota в історії Дакара. Компанію на подіумі Аль-Аттіе склали Нані Рома й Себастьян Льоб.
Дакар-2019. Автомобілі. Загальний залік
1. Нассер Аль-Аттія (Toyota)
2. Хоан Нані Рома (MINI) +46.42
3. Себастьян Льоб (Peugeot) +1: 54.18
Екіпаж "Івеко" на чолі з Тоном ван Генугтеном здобув перемогу на 10-му етапі в класі вантажівок. Друге місце зайняв Алеш Лопрайс, трійку кращих замкнув Дмитро Сотников. Виграв же ралі-марафон росіянин Едуард Ніколаєв.
Дакар-2019. Вантажівки. Загальний залік
1. Едуард Ніколаєв ("КАМАЗ-майстер") - 41: 01.35
2. Дмитро Сотников ("КАМАЗ-майстер") +25.36
3. Жерар де Рой ("Івеко") +1: 34.44
Аргентинець Ніколас Кавільяссо на Yamaha здобув перемогу у фінальному, 10-му етапі Дакара-2019 і став переможцем ралі-марафону в класі квадроциклів.
Дакар-2019. Квадроцикли. Загальний залік
1. Ніколас Кавільяссо (Yamaha) - 43:01:54
2. Херемьяс Гонсалес Феріолі (Yamaha) + 1:55:37
3. Густаво Гальєго (Yamaha) + 2:11:48
Бразилець Рейналдо Маркес Варела завоював перемогу на 10-му етапі ралі Дакар в заліку мотовсюдиходів. У загальному заліку перемогу здобув чилієць Франсіско Лопес Контардо, друге місце в генеральній класифікації залишилося за Жераром Фарресом Гуелем, третім став Рейналдо Маркес Варела.
Дакар-2019. Мотовсюдиходи. Загальний залік
1. Франсіско Лопес Контардо (Can-Am)
2. Жерар Фаррес Гуель (Can-Am) - +1: 02.35
3. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) - +1: 05.19
Австралійський гонщик Тобі Прайс став найкращим на 10-му етапі ралі "Дакар" в класі мотоциклів. Він же й здобув перемогу в генеральній класифікації. Компанію на подіумі йому склали Маттіас Валькнер і Пабло Кінтанілья, причому чилієць в ході етапу зіткнувся з проблемами, через що втратив друге місце в загальному заліку.
Дакар-2019. Мотоцикли. Загальний залік
1. Тобі Прайс (KTM)
2. Маттіас Валькнер (KTM) +9.13
3. Пабло Кінтанілья (Husqvarna) +20.46