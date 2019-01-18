Найнебезпечніша гонка у світі – Дакар завершилася: стали відомі імена переможців

У Південній Америці завершилося одне з найбільш небезпечних ралі у світі – Дакар. Після 10-го етапу стали відомі всі переможці.

Лідер загального заліку Нассер Аль-Аттія фінішував на 12-й позиції на 10-у етапі, чого виявилося більш ніж достатньо для того, щоб відсвяткувати перемогу в ралі-марафоні.

Читайте також: Легендарний гонщик зійшов з ралі Дакар через аварію, штурмана евакуювали на вертольоті: відео

Це перша перемога для позашляховиків Toyota в історії Дакара. Компанію на подіумі Аль-Аттіе склали Нані Рома й Себастьян Льоб.

Дакар-2019. Автомобілі. Загальний залік

1. Нассер Аль-Аттія (Toyota)

2. Хоан Нані Рома (MINI) +46.42

3. Себастьян Льоб (Peugeot) +1: 54.18

Nasser Al-Attiyah, Prince of the Desert, made his victorious arrival to claim his 3rd Dakar ️️@AlAttiyahN Príncipe del Desierto, hizo su triunfante llegada para llevarse su 3er Dakar ️️#Dakar2019 pic.twitter.com/Mwp09lmosR — DAKAR RALLY (@dakar) 17 січня 2019 р.

Екіпаж "Івеко" на чолі з Тоном ван Генугтеном здобув перемогу на 10-му етапі в класі вантажівок. Друге місце зайняв Алеш Лопрайс, трійку кращих замкнув Дмитро Сотников. Виграв же ралі-марафон росіянин Едуард Ніколаєв.

Дакар-2019. Вантажівки. Загальний залік

1. Едуард Ніколаєв ("КАМАЗ-майстер") - 41: 01.35

2. Дмитро Сотников ("КАМАЗ-майстер") +25.36

3. Жерар де Рой ("Івеко") +1: 34.44

Аргентинець Ніколас Кавільяссо на Yamaha здобув перемогу у фінальному, 10-му етапі Дакара-2019 і став переможцем ралі-марафону в класі квадроциклів.

Дакар-2019. Квадроцикли. Загальний залік

1. Ніколас Кавільяссо (Yamaha) - 43:01:54

2. Херемьяс Гонсалес Феріолі (Yamaha) + 1:55:37

3. Густаво Гальєго (Yamaha) + 2:11:48

Бразилець Рейналдо Маркес Варела завоював перемогу на 10-му етапі ралі Дакар в заліку мотовсюдиходів. У загальному заліку перемогу здобув чилієць Франсіско Лопес Контардо, друге місце в генеральній класифікації залишилося за Жераром Фарресом Гуелем, третім став Рейналдо Маркес Варела.

Дакар-2019. Мотовсюдиходи. Загальний залік

1. Франсіско Лопес Контардо (Can-Am)

2. Жерар Фаррес Гуель (Can-Am) - +1: 02.35

3. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) - +1: 05.19

Австралійський гонщик Тобі Прайс став найкращим на 10-му етапі ралі "Дакар" в класі мотоциклів. Він же й здобув перемогу в генеральній класифікації. Компанію на подіумі йому склали Маттіас Валькнер і Пабло Кінтанілья, причому чилієць в ході етапу зіткнувся з проблемами, через що втратив друге місце в загальному заліку.

Дакар-2019. Мотоцикли. Загальний залік

1. Тобі Прайс (KTM)

2. Маттіас Валькнер (KTM) +9.13

3. Пабло Кінтанілья (Husqvarna) +20.46

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

