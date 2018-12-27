19:21
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, 26 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      Найочікуваніші футбольні трансфери: Зима-2019

      236 Читать новость на русском
      Аякс
      Аякс / twitter.com

      Уже 1-го січня у Європі відкривається футбольне трансферне вікно, під час якого клуби зможуть купувати та продавати своїх футболістів. Також з 1-го січня, гравці, в яких за півроку закінчуються контракти, мають право починати вести перемовини з іншими клубами.

      Лукас Ернандес – "Баварія"


      Фото: Footboom.com

      Мюнхенський гранд, який провалив першу половину сезону, вже взимку спробує виправити становище завдяки новим футболістам. "Баварія" готова здійснити рекордний трансфер не тільки у своїй історії, але й Бундесліги. Німці приготували 80 млн євро для "Атлетіко" за оборонця Лукаса Ернандеса.

      Читайте також: "Барселона" представила першого новачка: фото

      "Матрацники" роблять все можливе, щоб утримати француза. Мадридці навіть готові удвічі підвищити зарплату. Проте Лукас прийняв для себе рішення, тим паче, що "Баварія" пропонує йому вищу зарплату. Німці бажають закрити трансфер якнайшвидше, і, за інформацією авторитетних видань, про трансфер оголосять вже 1-го січня.

      Ігуаїн – "Челсі", Мората – "Мілан"


      Фото: Чемпионат

      Лондонський клуб після відходу іспанця Дієго Кости ніяк не може знайти наконечника своїм атакам. Мауріціо Саррі навіть вирішив грати без яскравого вираженого центрфорварда. Італійського наставника не влаштовує ні Олів’є Жиру, ні Альваро Мората, ні Міші Батшуаї. "Аристократи" спробують переманити у свої лави Гонсало Ігуаїна з "Мілана", який належить "Ювентусу". Аргентинець не зовсім задоволений станом справ "россонері", то ж відкритий до пропозиції. Більше того, це вже не перше трансферне вікно, під час якого обговорюється переїзд Гонсало на "туманний Альбіон".

      Читайте також: "Динамо" запропонували нападника за 5 млн євро: кияни вже прийняли рішення


      Фото: Calcio&MercatoT8

      Щоб переконати "Мілан" англійці готові віддати молодшого за Ігуаїна Альваро Морату. Іспанцю ніяк не вдається заграти в тамтешній лізі. А ось із Серією А Мората чудово знайомий, оскільки саме у складі "Ювентуса" зумів зробити собі ім’я. Тому цілком можливо, що обмін нападниками відбудеться вже незабаром.

      Раджа Наінгголан – "Рома"


      Фото: Calcio&MercatoT8
       

      Бельгійський хавбек "Інтера" Раджа Наінгголан своєю поведінкою настільки довів керівництво міланського клубу, що ті готові його позбутися за першої нагоди. В "Інтері" незадоволені дисципліною гравця, який запізнюється або ж не приходить на тренування, а також щотижня програє великі суми в азартних іграх.

      Керівництво "Інтера" відсторонило футболіста від найближчих ігор і готове продати бельгійця вже цієї зими, якщо у клуб надійде гідна пропозиція. За ситуацією з бельгійцем активно стежить "Рома", яка не проти його повернути у свої лави. Як відомо, Наінгголан перейшов в "Інтер" з "Роми" лише минулого літа.

      Фекір – "Реал"


      Фото: FootballHD

      Мадридський "Реал" не проти освіжити склад новими обличчями. Очевидно, що супер-трансфери "вершкові" прибережуть на літо, тому не слід очікувати переходу Едена Азара, чи Гаррі Кейна. Натомість цілком ймовірний трансфер хавбека французького "Ліона" Набіля Фекіра.

      Читайте також: Гравець збірної України не виключає, що гратиме в Росії

      Влітку в останній момент зірвався трансфер гравця збірної Франції у "Ліверпуль". Наразі серйозних претендентів на Фекіра немає, тому "Реал" спокійно може розпочинати переговори. У Мадриді Фекір може замінити Луку Модріча, який не проти покинути "Реал".

      Рабйо – "Барселона"


      Фото: Getty Images

      23-річний Адріан Рабйо вже давно декламує бажання покинути лави французького ПСЖ. Влітку в нього завершується контракт з парижанами і Рабйо не має бажання його продовжувати. Головним претендентом на хавбека є "Барселона". Каталонці шукають альтернативу 30-річному Серхіо Бускетсу.

      Щоб не відпускати безкоштовно Рабйо, вартість якого на трансферному ринку складає 50 млн євро, ПСЖ готовий розглянути пропозиції по футболісту взимку. "Барселона" влітку зуміла вмовити "Баварію" продати Артуро Відаля за смішні гроші, тому, швидше за все, зможе знайти аргументи й для ПСЖ.

      Ремзі – ПСЖ


      Фото: UA-Football

      Валієць Аарон Ремзі солодка булочка для багатьох грандів європейського футболу. Влітку в нього завершується контракт з "Арсеналом" і сторони не налаштовані продовжувати співпрацю. На Ремзмі вже кинули око "Баварія", "Ювентус", "Реал", "Манчестер Юнайтед" а тепер і ПСЖ. Якщо німці та італійці планували переманити гравця як вільного агента, то ПСЖ готовий заплатити "Арсеналу" 20 млн євро.

      Читайте також: Неймар часто телефонує керівництву "Барселони", щоб його повернули в клуб

      Щедра пропозиція французів робить їх фаворитами у боротьбі за Ремзі. Тим паче для ПСЖ цей трансфер надзвичайно потрібен у світлі потенційного переходу Рабйо. Втім, "Ювентус" пропонує Ремзі щедрий контракт, і наразі невідомо, чи готові французи "тягатися" зі "Старою Сеньйорою".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Трансфери ФК Барселона Атлетіко Реал Баварія Челсі Ювентус Футбол Рома ФК Інтер Арсенал ФК Мілан ПСЖ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які зміни чекають на українців із січня 2019-го
      сьогодні , 19:01 Які зміни чекають на українців із січня 2019-го
      Яніна Ткачук 774
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      сьогодні , 18:30 Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      Дмитро Снєгирьов 494
      Ключові цитати року: якими словами в Україні запам'ятався 2018-й
      сьогодні , 18:01 Ключові цитати року: якими словами в Україні запам'ятався 2018-й
      Ірина Вихрущ 350
      Как заполучить молодые таланты, используя перевернутую пирамиду Маслоу
      сьогодні , 17:00 Как заполучить молодые таланты, используя перевернутую пирамиду Маслоу
      Ксенія Прожогіна 251
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Барселона" вирвала перемогу у "Панатінаїкоса"
       23 березня 2011 , 11:00
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      ЛЧ, 2 тур. У дуелі російських олігархів - нічия. ВІДЕО
       1 жовтня 2014 , 20:52
      Лідер "Наполі": "Дніпро" - сильна команда
       26 квітня 2015 , 15:02
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук