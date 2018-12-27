Найочікуваніші футбольні трансфери: Зима-2019

Уже 1-го січня у Європі відкривається футбольне трансферне вікно, під час якого клуби зможуть купувати та продавати своїх футболістів. Також з 1-го січня, гравці, в яких за півроку закінчуються контракти, мають право починати вести перемовини з іншими клубами.

Лукас Ернандес – "Баварія"



Фото: Footboom.com

Мюнхенський гранд, який провалив першу половину сезону, вже взимку спробує виправити становище завдяки новим футболістам. "Баварія" готова здійснити рекордний трансфер не тільки у своїй історії, але й Бундесліги. Німці приготували 80 млн євро для "Атлетіко" за оборонця Лукаса Ернандеса.

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"Матрацники" роблять все можливе, щоб утримати француза. Мадридці навіть готові удвічі підвищити зарплату. Проте Лукас прийняв для себе рішення, тим паче, що "Баварія" пропонує йому вищу зарплату. Німці бажають закрити трансфер якнайшвидше, і, за інформацією авторитетних видань, про трансфер оголосять вже 1-го січня.

Ігуаїн – "Челсі", Мората – "Мілан"



Фото: Чемпионат

Лондонський клуб після відходу іспанця Дієго Кости ніяк не може знайти наконечника своїм атакам. Мауріціо Саррі навіть вирішив грати без яскравого вираженого центрфорварда. Італійського наставника не влаштовує ні Олів’є Жиру, ні Альваро Мората, ні Міші Батшуаї. "Аристократи" спробують переманити у свої лави Гонсало Ігуаїна з "Мілана", який належить "Ювентусу". Аргентинець не зовсім задоволений станом справ "россонері", то ж відкритий до пропозиції. Більше того, це вже не перше трансферне вікно, під час якого обговорюється переїзд Гонсало на "туманний Альбіон".

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Фото: Calcio&MercatoT8

Щоб переконати "Мілан" англійці готові віддати молодшого за Ігуаїна Альваро Морату. Іспанцю ніяк не вдається заграти в тамтешній лізі. А ось із Серією А Мората чудово знайомий, оскільки саме у складі "Ювентуса" зумів зробити собі ім’я. Тому цілком можливо, що обмін нападниками відбудеться вже незабаром.

Раджа Наінгголан – "Рома"



Фото: Calcio&MercatoT8 Фото: Calcio&MercatoT8

Бельгійський хавбек "Інтера" Раджа Наінгголан своєю поведінкою настільки довів керівництво міланського клубу, що ті готові його позбутися за першої нагоди. В "Інтері" незадоволені дисципліною гравця, який запізнюється або ж не приходить на тренування, а також щотижня програє великі суми в азартних іграх.

Керівництво "Інтера" відсторонило футболіста від найближчих ігор і готове продати бельгійця вже цієї зими, якщо у клуб надійде гідна пропозиція. За ситуацією з бельгійцем активно стежить "Рома", яка не проти його повернути у свої лави. Як відомо, Наінгголан перейшов в "Інтер" з "Роми" лише минулого літа.

Фекір – "Реал"



Фото: FootballHD

Мадридський "Реал" не проти освіжити склад новими обличчями. Очевидно, що супер-трансфери "вершкові" прибережуть на літо, тому не слід очікувати переходу Едена Азара, чи Гаррі Кейна. Натомість цілком ймовірний трансфер хавбека французького "Ліона" Набіля Фекіра.

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Влітку в останній момент зірвався трансфер гравця збірної Франції у "Ліверпуль". Наразі серйозних претендентів на Фекіра немає, тому "Реал" спокійно може розпочинати переговори. У Мадриді Фекір може замінити Луку Модріча, який не проти покинути "Реал".

Рабйо – "Барселона"



Фото: Getty Images

23-річний Адріан Рабйо вже давно декламує бажання покинути лави французького ПСЖ. Влітку в нього завершується контракт з парижанами і Рабйо не має бажання його продовжувати. Головним претендентом на хавбека є "Барселона". Каталонці шукають альтернативу 30-річному Серхіо Бускетсу.

Щоб не відпускати безкоштовно Рабйо, вартість якого на трансферному ринку складає 50 млн євро, ПСЖ готовий розглянути пропозиції по футболісту взимку. "Барселона" влітку зуміла вмовити "Баварію" продати Артуро Відаля за смішні гроші, тому, швидше за все, зможе знайти аргументи й для ПСЖ.

Ремзі – ПСЖ



Фото: UA-Football

Валієць Аарон Ремзі солодка булочка для багатьох грандів європейського футболу. Влітку в нього завершується контракт з "Арсеналом" і сторони не налаштовані продовжувати співпрацю. На Ремзмі вже кинули око "Баварія", "Ювентус", "Реал", "Манчестер Юнайтед" а тепер і ПСЖ. Якщо німці та італійці планували переманити гравця як вільного агента, то ПСЖ готовий заплатити "Арсеналу" 20 млн євро.

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Щедра пропозиція французів робить їх фаворитами у боротьбі за Ремзі. Тим паче для ПСЖ цей трансфер надзвичайно потрібен у світлі потенційного переходу Рабйо. Втім, "Ювентус" пропонує Ремзі щедрий контракт, і наразі невідомо, чи готові французи "тягатися" зі "Старою Сеньйорою".

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