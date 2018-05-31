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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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Найогиднішу гру Agony піддали нищівній критиці: трейлер 18+

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Гра-хоррору Agony
Гра-хоррору Agony

Розробники гри-хоррору Agony спробували зробити гру про страждання максимально реалістичною, та, схоже, перестарались з реалістичністю. А враховуючи велику кількість багів, гра стала приречена на провал.

Про це пише 4pda.ru.

Сцени тортур – далеко не найгірше, що переживає геймер. Справжнім "жахом" можна назвати баги, збої, недоліки геймплея і невиправдані смерті.

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Один із оглядачів на порталі IGN пише: єдине, що утримувало журналіста біля екрану, – цікавість: бажання з'ясувати, наскільки далеко зайшли художники в своєму прагненні шокувати публіку.

Гра Agony: трейлер 18+ 

"Проблема Agony – надмірність. Я побачив так багато оголених демонів, понівечених кінцівок, закривавлених тіл, трупів і інших страшних сцен, що в якийсь момент вони перестали мене турбувати. Жахи, від яких я здригався і відчував огиду в першу годину, до кінця не змогли навіть змусити мене моргнути", – пише оглядач.

Середня оцінка гри на сайті Metacritic становить 38 зі 100 балів.

Що таке Agony? Це гра для людей старших 18 років. У ній можна побачити насильство, жорстокі сексуальні сцени тощо. Щоб захистити гру від будь-якої цензури, Madmind в квітні оголосила, що буде випущений безкоштовний патч для ПК, який розблокує деякий контент.

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Теги: Техно Ігри Інтернет
Джерело: 24 Канал
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