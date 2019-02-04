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      Найпоширеніші види раку у жінок та чоловіків в Україні: перелік

      478 Читать новость на русском
      Найпоширеніші види раку у жінок та чоловіків
      Найпоширеніші види раку у жінок та чоловіків / thedoctorweighsin.com

      4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку. За кількістю смертей від онкозахворювань Україна посідає друге місце (після Росії). Рак забирає життя 22% українців працездатного віку. На розвиток небезпечної хвороби впливає стать та вік людини.

      Онкохірург, завідувач відділення онкології МС "Добробут" Кирило Бурмич в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 зазначив, що чоловіки та жінки хворіють на різні види раку.

      Читайте також: Як не захворіти на рак: поради провідного онколога

      Національний канцер-регістр на 2016 рік назвав найпоширеніші онкологічні форми злоякісних новоутворень. Згідно з переліком, у чоловіків найпоширеніший рак трахеї, бронхів, легень. Жінки найчастіше хворіють на рак молочної залози.

      Найпоширеніші онкозахворювання у чоловіків

      1 місце – трахея, бронхи, легені;
      2 місце – передміхурова залоза;
      3 місце – шлунок;
      4 місце – ободова кишка;
      5 місце – пряма кишка;
      6 місце – сечовий міхур;
      7 місце – нирки;
      8 місце – підшлункова залоза;
      9 місце – глотка;
      10 місце – гортань.

      У чоловіків найпоширеніший рак трахеї, бронхів, легень
      У чоловіків найпоширеніший рак трахеї, бронхів, легень

      Перелік видів раку, які найчастіше зустрічають у жінок

      1 місце – молочна залоза;
      2 місце – тіло матки;
      3 місце – ободова кишка;
      4 місце – шийка матки;
      5 місце – пряма кишка;
      6 місце – яєчники;
      7 місце – шлунок;
      8 місце – трахея, бронхи, легені;
      9 місце – щитоподібна залоза;
      10 місце – підшлункова залоза.

      Жінки найчастіше хворіють на рак молочної залози
      Жінки найчастіше хворіють на рак молочної залози

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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