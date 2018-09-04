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Найпотужніші смартфони серпня – рейтинг AnTuTu

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Найпотужніші смартфони серпня 2018
Найпотужніші смартфони серпня 2018 / unsplash

Команда розробників бенчмарку AnTuTu опублікувала оновлений список смартфонів із найбільшою продуктивністю. Список поповнили презентовані в серпні смартфони Samsung Galaxy Note 9 та Meizu 16.

Про це повідомляється на офіційному сайті AnTuTu.

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Новий рейтинг вже за традицією очолив ігровий смартфон Xiaomi Black Shark. Перевагою цієї моделі вважають багаторівневе рідинне охолодження, яке необхідне під час тривалої роботи трудомістких ігор та додатків.

Другу сходинку посів, представлений цього місяця Meizu 16. Відзначимо, що компанія Meizu представила новий флагман через кілька місяців після виходу Meizu 15. Флагман від китайського виробника має привабливий дизайн та топові характеристики. Проте, розробники дещо прорахувалися не вбудувавши в смартфон NFC-модуль. Проте це аж ніяк не вплинуло на продуктивність пристрою.

Meizu 16
Meizu 16

Третю сходинку посідає смартфон Smartisan Nut R1 від китайського виробника, який, як і два попередніх, працює на топовому процесорі Snapdragon 845. Натомість Vivo Nex із третьої сходинки посунувся на четверту. Відзначимо, що це безрамковий смартфон, а одна із його особливостей – висувна фронтальна камера.

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На п’ятій позиції розмістився Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, який в тесті набрав 286 268 балів. А із другої до шостої позиції опустився безрамковий Oppo Find X, який, як і новинка від Vivo отримав висувну фронтальну камеру.

"Вбивця флагманів" OnePlus 6 посідає лише сьому сходинку в новому рейтингу AnTuTu. Відзначимо, що ще кілька місяців тому смартфон від OnePlus позбавив лідерства навіть Xiaomi Black Shark, проте надовго він позицію лідера не втримав і тепер стрімко спускається в рейтингу.

Samsung Galaxy Note 9
 Samsung Galaxy Note 9

А от гучна новинка цього місяця – Samsung Galaxy Note 9 – показала не такі вже й неймовірні результати продуктивності. Довгоочікуваний смартфон від південнокорейського виробника розмістився на восьмому місці.

AnTuTu
Найпотужніші смартфони серпня 

Замикають десятку найпотужніших смартфонів серпня два смартфони від Xiaomi – Mi 8 та Mi Mix 2S. Цікаво, що цього місяця до рейтингу не потрапив Sony Xperia XZ2, який кілька місяців поспіль показував непогані результати.

Що таке бенчмарк AnTuTu? Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

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Теги: Смартфони Xiaomi Meizu Samsung Техно Китай
Джерело: 24 Канал
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