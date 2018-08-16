Найпровокативніші фото 60-річної Мадонни: 18+
Легендарна співачка Мадонна давно закріпила за собою славу епатажної та провокативної зірки. І 16 серпня їй виповнилося 60 років.
Ми вирішили пригадати найскандальніші фотосесії Мадонни, які шокували та надихали.
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У 1992 році співачка випустила книгу "Секс", де зібрано чимало відвертих фото. Також зірка оголювалась на червоних доріжках, на зйомках для журналів та у соцмережах.
Оголені фото Мадонна часто викладає в соцмережі
Кадри з книги "Секс"
Фотосесія Тома Мурно
Мадонна і Жан-Поль Готьє
Мадонна для Interview
Фотосесія для Interview
Джерело: 24 Канал
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