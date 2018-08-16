Найпровокативніші фото 60-річної Мадонни: 18+

Легендарна співачка Мадонна давно закріпила за собою славу епатажної та провокативної зірки. І 16 серпня їй виповнилося 60 років.

Ми вирішили пригадати найскандальніші фотосесії Мадонни, які шокували та надихали. Читайте також: Мадонні виповнилося 60: принципи поп-діви, продиктовані життям У 1992 році співачка випустила книгу "Секс", де зібрано чимало відвертих фото. Також зірка оголювалась на червоних доріжках, на зйомках для журналів та у соцмережах. Оголені фото Мадонна часто викладає в соцмережі Кадри з книги "Секс" Фотосесія Тома Мурно Мадонна і Жан-Поль Готьє Мадонна для Interview Фотосесія для Interview Допис, поширений Madonna (@madonna) 4 Бер 2018 р. о 11:49 PST Допис, поширений Madonna (@madonna) 18 Лют 2018 р. о 6:40 PST Допис, поширений Madonna (@madonna) 25 Січ 2018 р. о 6:17 PST