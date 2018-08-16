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Найпровокативніші фото 60-річної Мадонни: 18+

2899 Читать новость на русском
Мадонні – 60
Мадонні – 60 / Non Stop People

Легендарна співачка Мадонна давно закріпила за собою славу епатажної та провокативної зірки. І 16 серпня їй виповнилося 60 років.

Ми вирішили пригадати найскандальніші фотосесії Мадонни, які шокували та надихали.

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У 1992 році співачка випустила книгу "Секс", де зібрано чимало відвертих фото. Також зірка оголювалась на червоних доріжках, на зйомках для журналів та у соцмережах.

Оголені фото Мадонна часто викладає в соцмережі 

Кадри з книги "Секс"

Фотосесія Тома Мурно

Мадонна і Жан-Поль Готьє

Мадонна для Interview

Фотосесія для Interview

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Теги: LifeStyle Музика Еротика Мадонна
Джерело: 24 Канал
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