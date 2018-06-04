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Найсексуальніші фото Анджеліни Джолі: архівні кадри 18+

902 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото з відкритих джерел

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі 4 червня святкує 43-й день народження. На сьогоднішній день вона мама шістьох дітей, одна з найуспішніших актрис, кінорежисер та посол доброї волі ООН.

Проте поведінка Анджеліни не завжди була зразковою: окрім численних скандалів, Джолі часто знімалася у провокативних фотосесіях.

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Пропонуємо переглянути кілька архівних кадрів, на яких Анджеліна демонструвала свою неповторну сексуальність.

Анджеліна Джолі

Теги: LifeStyle Мода Анджеліна Джолі Кіно Еротика
Джерело: 24 Канал
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