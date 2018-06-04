Найсексуальніші фото Анджеліни Джолі: архівні кадри 18+
Голлівудська зірка Анджеліна Джолі 4 червня святкує 43-й день народження. На сьогоднішній день вона мама шістьох дітей, одна з найуспішніших актрис, кінорежисер та посол доброї волі ООН.
Проте поведінка Анджеліни не завжди була зразковою: окрім численних скандалів, Джолі часто знімалася у провокативних фотосесіях.
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Пропонуємо переглянути кілька архівних кадрів, на яких Анджеліна демонструвала свою неповторну сексуальність.
Анджеліна Джолі
Джерело: 24 Канал
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