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Найсексуальніші фото моделі Вінні Харлоу з хворобою вітиліго 18+

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Вінні Харлоу
Вінні Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Канадаська модель Вінні Харлоу, яка страждає на рідкісне захворювання вітиліго, що пов’язане з порушенням пігментації шкіри, день тому стала "ангелом" білизняного бренду Victoria’s Secret. 24-річна зірка знаменита своїми пікантними кадрами та яскравими світськими виходами.

Дівчина, яка лише кілька років тому з’явилась на модному подіумі завдяки супермоделі Тайрі Бенкс, не могла повірити своєму щастю, коли почула, що стала учасницею знаменитої сім’ї Victoria’s Secret.

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З такої важливої нагоди пропонуємо вам переглянути декілька спокусливих фото Вінні Харлоу, якими вона часто ділиться у своїх соцмережах. Хоч модель і має відмінність у зовнішньому вигляді, це не заважає їй підкорювати найкращі покази елітних брендів та ставати зіркою обкладинок найвідоміших видань світу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хто така Вінні Харлоу?Модель, яка страждає від рідкісного захворювання шкіри – порушенням пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона стала зіркою рекламних кампаній Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань. 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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