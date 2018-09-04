Найсексуальніші жінки літа за версією журналу Maxim: фото 18+
Американський чоловічий журнал Maxim опублікував рейтинг найгарячіших жінок літа 2018.
У Топ-20 потрапили найсексуальніші, на думку редакції глянцю, жінки. Серед них: голлівудська актриса Сальма Хайєк, бразильська модель Алессандра Амбросіо, найгарячіша жінка 2018 року по версії Maxim Кейт Аптон, американська модель plus size Ешлі Грем та інші.
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"Насолоджуйтеся 20 гарячими кадрами жінок, завдяки яким спекотне літо триває цілий рік. Спасибі за те, що ви є!" – написала редакція журналу.
Алексіс Рен:
Кейт Аптон:
Алессандра Амбросіо:
Елізабет Херлі:
Емілі Сіарс:
Сара Андервуд:
Кара Дель Торо:
Жозефін Скрівер:
Ебігейл Речфорд:
Ешлі Грем:
Аріель Вінтер:
Лілі Олдрідж:
Сальма Хайєк:
Жсміне Тукес:
Ліндсі Пелас:
Іскра Лоуренс:
Демі Лавато:
Хейлі Болдуін:
Джіджі Хадід:
Холлі Беррі: