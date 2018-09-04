Найсексуальніші жінки літа за версією журналу Maxim: фото 18+

Американський чоловічий журнал Maxim опублікував рейтинг найгарячіших жінок літа 2018.

У Топ-20 потрапили найсексуальніші, на думку редакції глянцю, жінки. Серед них: голлівудська актриса Сальма Хайєк, бразильська модель Алессандра Амбросіо, найгарячіша жінка 2018 року по версії Maxim Кейт Аптон, американська модель plus size Ешлі Грем та інші.

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"Насолоджуйтеся 20 гарячими кадрами жінок, завдяки яким спекотне літо триває цілий рік. Спасибі за те, що ви є!" – написала редакція журналу.

Алексіс Рен:

Допис, поширений Alexis Ren (@alexisren) 11 Лип 2018 р. о 11:00 PDT

Кейт Аптон:

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 25 Лип 2018 р. о 4:36 PDT

Алессандра Амбросіо:

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 3 Сер 2018 р. о 4:34 PDT

Елізабет Херлі:

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 29 Чер 2018 р. о 9:56 PDT

Емілі Сіарс:

Допис, поширений Emily Sears (@emilysears) 28 Лип 2018 р. о 5:50 PDT

Сара Андервуд:

Допис, поширений Sara Underwood (@saraunderwood) 28 Сер 2018 р. о 9:55 PDT

Кара Дель Торо:

Допис, поширений Kara Del Toro (@karajewelll) 1 Сер 2018 р. о 8:41 PDT

Жозефін Скрівер:

Допис, поширений Josephine Skriver (@josephineskriver) 16 Сер 2018 р. о 7:38 PDT

Ебігейл Речфорд:

Допис, поширений ️ A R ️ (@abigailratchford) 11 Лип 2018 р. о 7:49 PDT

Ешлі Грем:

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 17 Лип 2018 р. о 9:06 PDT

Аріель Вінтер:

Допис, поширений ARIEL WINTER (@arielwinter) 29 Сер 2018 р. о 4:37 PDT

Лілі Олдрідж:

Допис, поширений Lily Aldridge (@lilyaldridge) 2 Сер 2018 р. о 12:44 PDT

Сальма Хайєк:

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 8 Сер 2018 р. о 10:34 PDT

Жсміне Тукес:

Допис, поширений Jasmine Tookes (@jastookes) 23 Бер 2018 р. о 12:45 PDT

Ліндсі Пелас:

Допис, поширений lindsey (@lindseypelas) 23 Чер 2018 р. о 2:18 PDT

Іскра Лоуренс:

Допис, поширений i s k r a (@iskra) 8 Сер 2018 р. о 8:52 PDT

Демі Лавато:

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato) 21 Кві 2018 р. о 7:02 PDT

Хейлі Болдуін:

Допис, поширений Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 18 Лют 2018 р. о 6:56 PST

Джіджі Хадід:

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 24 Чер 2018 р. о 9:31 PDT

Холлі Беррі: