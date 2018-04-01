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Найсексуальнійші фото Емілі Ратажковскі: на пляжі, у спальні та в журналі для дорослих (18+)

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Passionwomen

Американська топ-модель і акторка Емілі Ратажковскі – нині одна з найпопулярніших зірок у соцмережах. Її світлини в Instagram і Facebook збирають мільйони лайків і тисячі розшарювань.

Сайт "24" пропонує вашій увазі найяскравіші і найоригінальніші фотогалереї Емілі Ратажковскі.

Топ-10 фото з Instagram (18+)

Підбірка епатажних фото, до більшості з яких необхідно ставити маркування +18. Дуже сексуально – але без перебору.

Ідеальний прес Емілі

Модель позує перед камерою у червоному топі та спортивних штанах, стоячи на ліжку. Ратажковскі сховала руки в кишені, додавши стильності знімку. Зірка накрутила волосся та зробила легкий макіяж з акцентом на очі... Дуже гарно!

До речі, демонстрація пресу – одна з найулюбленіших тем для Емілі. Згадаємо, наприклад, оцю шикарну фотогалерею.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі

Пікантні фото Ратажковскі

Топ-модель виглядає, як завжди, звабливо. Причому одній зі світлин особливої пікантності додала присутність чоловіка Емілі – продюсера і актора Себастьяна Бір-Макларда. Це саме він наносить спрей на сідниці акторки. А вона стоїть перед ним у трусиках, грайливо вигнувши спину.

Втім, засвітилася Ратажковскі з чоловіком і на цнотливих знімках.

Емілі Ратажковскі на Оскар-2018

Ці фото були зроблені на вечірці після оскарівської церемонії нагородження. Оригінальна сукня Емілі дуже ефектно підкреслила її пишні форми.

Але, звісно, найефектніші світлини Ратажковскі – де, одяг їй взагалі "не заважає".

Емілі оголилася для глянцю (18+)

Зваблива зірка знялася для журналу Vanity Fair Spain. На обкладинці вона позувала топлес з камерою у руках, а у фотосесії повністю оголилася.

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Теги: LifeStyle Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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