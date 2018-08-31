Найшвидший піаніст планети Любомир Мельник відсвяткує 70-річчя на сцені у Києві

Канадський піаніст-віртуоз українського походження Любомир Мельник їде у світовий тур на честь 70-річчя. В рамках турне найшвидший піаніст планети відвідає Україну.

Композитор вперше дасть концерти у Івано-Франківську, Чернівцях, Черкасах, Запоріжжі та Дніпрі. А у Львові та Києві відбудуться найбільші концерти з розширеною 3-годинною програмою.

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Саме 20 грудня у день свого 70-річчя Любомир Мельник вийде на сцену у Києві.

Дати українського туру:

29/09 – Івано-Франківськ

30/09 – Чернівці

01/10 – Тернопіль

03/10 – Черкаси

05/10 – Запоріжжя

06/10 – Дніпро

05/12 – Львів

20/12 – Київ

Любомир Мельник народився у Мюнхені в сім'ї емігрантів із західної України, які тікали від переслідувань комуністичного режиму. Згодом родина переїхала у Канаду. І там піаніст здобув всесвітню популярність. Музикант створив унікальну техніку гри на фортепіано Continuous music, яка базується на принципі збереження безперервного потоку звуку.



Любомир Мельник

Сам піаніст може грати 19,5 нот в секунду кожною рукою, коли фізично можливо зіграти максимум 13-14 нот в секунду. Любомир Мельник є автором понад 100 творів, видав понад 20 альбомів.

Весною 2018 року Любомир Мельник разом з українською співачкою Христиною Соловій випустили акустичну версію її пісні "Fortepiano".