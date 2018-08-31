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Найшвидший піаніст планети Любомир Мельник відсвяткує 70-річчя на сцені у Києві

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Любомир Мельник
Любомир Мельник / Фото з відкритих джерел

Канадський піаніст-віртуоз українського походження Любомир Мельник їде у світовий тур на честь 70-річчя. В рамках турне найшвидший піаніст планети відвідає Україну.

Композитор вперше дасть концерти у Івано-Франківську, Чернівцях, Черкасах, Запоріжжі та Дніпрі. А у Львові та Києві відбудуться найбільші концерти з розширеною 3-годинною програмою.

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Саме 20 грудня у день свого 70-річчя Любомир Мельник вийде на сцену у Києві.

Любомир Мельник Піаніст

Дати українського туру:

29/09 – Івано-Франківськ
30/09 – Чернівці
01/10 – Тернопіль
03/10 – Черкаси
05/10 – Запоріжжя
06/10 – Дніпро
05/12 – Львів
20/12 – Київ

Любомир Мельник народився у Мюнхені в сім'ї емігрантів із західної України, які тікали від переслідувань комуністичного режиму. Згодом родина переїхала у Канаду. І там піаніст здобув всесвітню популярність. Музикант створив унікальну техніку гри на фортепіано Continuous music, яка базується на принципі збереження безперервного потоку звуку.

Любомир Мельник Піаніст
Любомир Мельник

Сам піаніст може грати 19,5 нот в секунду кожною рукою, коли фізично можливо зіграти максимум 13-14 нот в секунду. Любомир Мельник є автором понад 100 творів, видав понад 20 альбомів.

Весною 2018 року Любомир Мельник разом з українською співачкою Христиною Соловій випустили акустичну версію її пісні "Fortepiano".

 

Теги: Новини України Новини Києва Музика
Джерело: 24 канал
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