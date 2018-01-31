Найсильніший снігопад зими атакував Москву: промовисті фото
20:29, сьогодні 544 Читать новость на русском
Столиця Росії Москва потерпає від сильних снігопадів, у місті серйозно замело транспортні шляхи, скасовують авіарейси.
Як повідомляє Meduza, сильний снігопад почався ще 30 січня. Тож за два дні у московському регіоні випала вже третина місячної норми опадів.
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За даними влади Москви, з початку зими це найсильніший снігопад у місті. На дорогах – транспортний колапс, а в аеропортах міста затримано 23 рейси, ще 11 скасовані.
Джерело: 24 Канал
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