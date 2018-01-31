Найсильніший снігопад зими атакував Москву: промовисті фото

Столиця Росії Москва потерпає від сильних снігопадів, у місті серйозно замело транспортні шляхи, скасовують авіарейси.

Як повідомляє Meduza, сильний снігопад почався ще 30 січня. Тож за два дні у московському регіоні випала вже третина місячної норми опадів.

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За даними влади Москви, з початку зими це найсильніший снігопад у місті. На дорогах – транспортний колапс, а в аеропортах міста затримано 23 рейси, ще 11 скасовані.

Москва сегодня

Snow in Moscow today pic.twitter.com/upqWBMIKXK — Lina (@Storm_Polina) 31 січня 2018 р.

Допис, поширений Лена (@anelekkkk) 31 Січ 2018 р. о 12:40 PST