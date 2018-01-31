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Найсильніший снігопад зими атакував Москву: промовисті фото

20:29, сьогодні 544 Читать новость на русском
Найсильніший снігопад зими атакував Москву
Найсильніший снігопад зими атакував Москву / Фото з відкритих джерел

Столиця Росії Москва потерпає від сильних снігопадів, у місті серйозно замело транспортні шляхи, скасовують авіарейси.

Як повідомляє Meduza, сильний снігопад почався ще 30 січня. Тож за два дні у московському регіоні випала вже третина місячної норми опадів.

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За даними влади Москви, з початку зими це найсильніший снігопад у місті. На дорогах – транспортний колапс, а в аеропортах міста затримано 23 рейси, ще 11 скасовані.

️ #любимыйпес#мойпес#мэлманпибороу#dog#lovedog

Допис, поширений Designer • Dance-lady (@alfresco.s)

Сегодня #moscow меня прямо таки радует своей красотой... повсюду пушистый #снег и, если честно, я совсем забываю, что живу в Москве... все довольно привычно и обыденно.. как в Че, где я прожила 14 лет... или как в маленькой деревеньке в респ. Коми, где было прожито ещё 14. Те же люди, дома, автобусы... только всего больше... и уже привычное метро... и привычный путь домой и на работу... кажется, скоро опять захочется перемен... "Перемен требуют наши сердца" (с) #snow #nature #beauty #thoughts #russia #moscow #눈 #생각 #모스크바

Допис, поширений Rina (@rina.angelus)

Немного зимы #москва #moscow #russia #россия #снег #красиво

Допис, поширений Natasha (@natali.silver)

Вы уж меня извините, еще поспамлю зимой ️ #зима #завалило

Допис, поширений Olga (@aviculariavers)

Теги: Новини Росії Погода Москва
Джерело: 24 Канал
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